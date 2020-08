Dočasná šéfka generálnej prokuratúry pobúrila Matoviča

VIDEO: Igora Matoviča pobúrila prokurátorka Kováčiková. V prípade prezidentky Čaputovej verí, že nebude ako Gašparovič.

Ten môže celú očakávanú voľbu nástupcu Jaromíra Čižnára zastaviť a odložiť aj o niekoľko mesiacov. Premiéra Igora Matoviča však Kováčikovej názor vraj nezaujíma a Čaputovú zas varoval, aby nešla cestou jej predchodcu prezidenta Ivana Gašparoviča.

S opakovanými námietkami odbornej aj prokurátorskej obce, že rozšírenie možností odvolania generálneho a špeciálneho prokurátora otvára cestu jej politizácii, sa nakoniec stotožnila aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Nepovažujem za vhodné, aby sa posilňovala politická závislosť vedenia prokuratúry od politickej moci. Preto budem tieto časti schválených zákonov vetovať,“ vyhlásila prezidentka ešte na konci júla. „V prípade, ak by v týchto častiach, kde som presvedčená o neústavnosti týchto ustanovení, došlo k prelomeniu veta, požiadam Ústavný súd o preverenie súladu týchto ustanovení s ústavou,“ dodala vtedy.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) spresnil, že zákonom pôvodne prijatým ešte v stredu 15. júla sa začnú opätovne zaoberať už na prvej poprázdninovej parlamentnej schôdzi. Tá by sa mala začať 1. septembra. Predstavitelia vládnej koalície už avizovali, že prezidentkou vrátený zákon schvália opäť. Keďže disponujú 95 poslancami, získať 76 hlasov potrebných na prelomenie prezidentského veta pre nich nebude problém. Zo šestice predkladateľov zákona však pripustili ochotu na isté ústupky len niektorí.

Ešte viac nedostatkov ako prezidentka v zákone našla Generálna prokuratúra. „Očakávame a sme zvedaví, v akej forme bude tento zákon schválený. Či bude prelomené veto prezidentky, alebo budú akceptované tie pripomienky, ktoré uviedla. Stotožňujeme sa s pripomienkami, ktoré namieta, ale ideme ešte ďalej, lebo vidíme aj ďalšie pochybenia a nedostatky v tomto zákone. Pokiaľ bude v takejto forme schválený, obrátime sa s návrhom na Ústavný súd, aby bol tento zákon uvedený do súladu s ústavou a ďalšími právnymi predpismi,“ vyhlásila Viera Kováčiková, ktorá teraz prokuratúru vedie.

„Niektoré ustanovenia sú tam také, že by sme Ústavného súdu navrhli okamžité pozastavenie účinnosti zákona,“ upozornila Kováčiková. Týkať by sa to malo práve ustanovení, ktoré majú umožniť kandidovať aj neprokurátorom. „Máme proti tomu výhrady, namietali by sme aj to a žiadali pozastavenie účinnosti aj tohto ustanovenia,“ dodala.

„Bez ohľadu na to, či poslanci výhrady prezidentky prijmú, alebo odmietnu, tie vôbec nesúvisia s voľbou generálneho prokurátora. Aj keď neviem, ako sa poslanci rozhodnú, voľba by mohla byť. Keď bude zákon schválený a nadobudne účinnosť, môže aj generálny prokurátor podať návrh na Ústavný súd a požiadať aj o pozastavenie jeho účinnosti. Ak takýto návrh týkajúci sa podmienok na kandidátov dá a Ústavný súd ho aj prijme, voľba prebehnúť nemôže,“ upozornil ústavný právnik Peter Kresák.

Kováčiková sa na čele prokuratúry zdržať nechce

Kováčiková ako prvá námestníčka Generálnej prokuratúry zastupuje bývalého šéfa prokuratúry Jaromíra Čižnára. Ten po vypršaní 7-ročného funkčného obdobia a následnom vzdaní sa svojej funkcie 10. augusta podľa Kováčikovej ostáva pôsobiť na Generálnej prokuratúre – pravdepodobne na odbore legislatívy a ústavného práva. „Dňom 11. augusta budem plniť všetky úlohy kladené na prokuratúru v celom rozsahu jeho právomocí. Toto moje zastupovanie bude trvať až do zvolenia a vymenovania nového generálneho prokurátora,“ spresnila.

„Dúfam, že poslanci budú veľmi zodpovedne pristupovať k voľbe a nový generálny prokurátor bude zvolený čím skôr,“ zdôraznila. S väčšími zmenami na prokuratúre preto ani sama nepočíta. „Predpokladám, že moje pôsobenie nebude trvať dlho, preto žiadne personálne alebo organizačné zmeny robiť nemienim. Samozrejme, ak si to budú vyžadovať okolnosti, k takýmto krokom pristúpim,“ uviedla.

Ona sama nemá ambíciu kandidovať za šéfku prokuratúry. „Je to vylúčené. Máme dostatok aj mladších kolegov, ktorí spĺňajú predpoklady,“ zdôraznila s tým, že medzi prokurátormi sama vidí dostatok erudovaných, zdatných a morálne čistých prokurátorov, ktorí by mohli funkciu vykonávať. Stotožniť sa podľa vlastných slov vie s niektorými menami, ktoré sa objavili v médiách. Dôležité však pre ňu je, aby kandidátom na šéfa prokuratúry bol prokurátor. „Nový generálny prokurátor nebude mať žiadnych sto dní na zaučenie,“ vyhlásila.

Kováčiková Matoviča pobúrila Vyhlásenie Kováčikovej nenechalo poslancov chladnými. Jeden z predkladateľov problematického zákona Juraj Šeliga (Za ľudí) vníma Kováčikovej vyhlásenie ako snahu zachovať na prokuratúre doterajší stav. „Koho dnes chráni pani Kováčiková? Staré štruktúry ako napríklad Jankovskú alebo Trnku? Pretože ochrana spravodlivosti vyzerá inak!“ rozčúlil sa Šeliga na sociálnej sieti. „S mojimi kolegami rešpektujeme pripomienky pani prezidentky a nevidím dôvod, aby sme im nevyhoveli. No nerozumiem, prečo by mal náš zákon skončiť na Ústavnom súde. Nebudem klamať, čím skôr pani Kováčiková prestane vykonávať funkciu ,zástupcu‘ generálneho prokurátora, tým viac môžeme veriť v nezávislosť tejto inštitúcie,“ doplnil. Šeliga sčasti Kováčikovej kritiku stavia aj na jej právnom názore, že za korupciu by nemala stíhať Jankovskú ako verejnú činiteľku, pretože z Jankovskej obvinenia nevyplýva ovplyvňovanie sudcov z pozície štátnej tajomníčky. „Jej cieľom evidentne nie je nič iné, ako Jankovskej znížiť trestnú kvalifikáciu. Tak, aby Jankovská mohla ísť ,na slobodu‘ čo najskôr,“ myslí si Šeliga. Kováčiková však odmietla, že by sa s Jankovskou poznala a konala v jej prospech. Ešte viac však zastupujúca hlava prokuratúry rozčúlila premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). „O Monike Jankovskej celé Slovensko vie, čo to bolo za úplatnú děvku vo vedení spravodlivosti, ktorá predávala rozsudky na požiadanie. Ak táto pani (Kováčiková, pozn. red.) obhajuje Moniku Jankovskú, jej názor aj v iných veciach má pre mňa úplne rovnakú váhu,“ dodal Matovič. Nepredpokladá preto, že by poslanci odstúpili od možnosti kandidatúry aj pre neprokurátorov. „Predpokladám, že koaliční poslanci sú konzistentní a nebudú meniť svoje názory a aj naďalej budú hlasovať podľa svojho názoru,“ očakáva premiér Igor Matovič (OĽaNO). Prezidentkino varovanie, že napadne novelu na Ústavnom súde, ak poslanci nevezmú jej výhrady do úvahy, Matovič zatiaľ neberie vážne. Nepripúšťa si navyše ani možnosť, že prokuratúra bude mesiace bez zvoleného vedenia, ako to bolo v rokoch 2011 až 2012, keď prezident Ivan Gašparovič odmietol vymenovať zvoleného kandidáta Jozefa Čentéša. „Pevne verím, že pani prezidentka nebude chcieť ísť v šľapajach prezidenta Ivana Gašparoviča,“ do­dal.