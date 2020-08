Koľko vás vyjde falošné čestné vyhlásenie?

Rezort zdravotníctva má pripraviť čestné vyhlásenie pre školákov a ich rodičov pred nástupom do školy, ktoré by sa týkali bezinfekčnosti prostredia.

Advokát Gabriel Almáši vysvetlil, že čestné vyhlásenie je dokument, ktorého podpisom človek potvrdzuje jeho pravdivý obsah.

„Ten, kto ho vyžaduje, by mal účastníka vopred upozorniť na právne následky v prípade úmyselného klamstva. Ak by k nemu pri takomto vyhlásení došlo, nejde o trestný čin, ale priestupok, v rámci ktorého môže byť uložená pokuta do výšky 663 eur,“ objasnil Almáši.

Zároveň uviedol jednoduchý príklad, keď sociálne poisťovne dávali podpisovať čestné vyhlásenia matkám uplatňujúcim si nemocenské dávky za deti s tým, že s nimi zostali kvôli koronavírusu na OČR. To znamená, že nešlo o štandardné vypísanie potrebného dokumentu lekárkou, ale urobilo sa to na základe čestného vyhlásenia rodiča starajúceho sa o svojho potomka.

„Keby poisťovňa prišla na to, že sa to nezakladalo na pravde a dotknutá osoba napríklad chodila tiež do práce, pričom poberala aj klasický zárobok, tak sa dopustila priestupku. Potom by neprávom získané finančné prostriedky musela vrátiť a mohli by sme sa už možno baviť aj o podvode, ktorý je už trestným činom,“ povedal.

Keby nepravdivým vyhlásením vznikla niekomu škoda, v občianskoprávnom konaní by si ju druhá strana mohla uplatňovať.

„Ak napríklad rodičia podpíšu čestné vyhlásenie, že s dieťaťom sa nenachádzali nikde mimo územia Slovenska, no potom sa preukáže, že klamali, pričom sa nakazí polovica triedy, poškodení si od nich môžu uplatňovať nárok na náhradu straty na zárobku, ošetrovné a všetky náklady za lekára,“ tvrdí advokát. Doplnil, že vždy to treba, každé jedno čestné vyhlásenie, posudzovať individuálne a v kontexte s udalosťami.