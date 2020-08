Matovičovi čestné slovo nestačí, chce zarúškovať školákov

Rezort zdravotníctva pripravuje čestné vyhlásenie, ktoré by rodičia na začiatku školského roka podpísali a garantovali tak bezinfekčnosť prostredia, z ktorého deti prichádzajú. Matovičovi to však nestačí. Premiér chce, aby deti chodili v triedach dva týždne v rúškach. Má to byť ochrana pred nezodpovednými rodičmi, ktorí by poslali svoje deti do školy, aj keby prišli z rizikového prostredia.

Premiér zároveň kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú, lebo vetovala zákon, ktorý by podľa premiéra „nezbedníkov“ identifikoval. Myslí na novelu zákona o elektronických komunikáciách. Mala umožniť Úradu verejného zdravotníctva získavať telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v „červených“, čiže rizikových krajinách. V novele sú aj pokuty za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z „červenej“ krajiny, ktorá má byť do výšky 5000 eur.

Od desiatej hodiny zasadá na Úrade vlády konzílium odborníkov. Keďže rastie počet infikovaných, hlavnou témou je aktuálna epidemická situácia.