Extrémista Rogel a jeho kumpáni čakajú na verdikt o väzbe

VIDEO: Súd rozhoduje o väzbe pre zadržaných v akcii Šašovia.

Všetkých troch priviezli policajti do Banskej Bystrice krátko pred pol treťou poobede. Ruky mali v putách, no v budove súdu, počas príchodu do pojednávacej miestnosti, ich už mali voľné. Sudca Peter Pulman začal rozhodovať o pol štvrtej, verdikt by mohol byť známy v podvečerných hodinách.

Spevák extrémistickej kapely Krátky proces Rastislav Rogel (v strede) a ďalší dvaja členovia, Tomáš Ferenc (vľavo) a Karol Prukner (vpravo). Eskorta ich privádza na ŠTS v Banskej Bystrici, 13. august 2020. Autor: Eva Štenclová, Pravda, Polícia SR/facebook

Rogela a jeho kumpánov zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v utorok v rámci akcie Šašovia. Previniť sa mali výrobou hudobných albumov s extrémistickou tematikou. Konkrétne ide o zločin výroby extrémistických materiálov a ich rozširovania.

Celkovo zadržali policajti v utorok osem osôb, päť z nich už ale vyšetrovateľ, so súhlasom prokurátora, prepustil na slobodu. Medzi nimi aj bubeníka skupiny Horkýže Slíže Mareka Viršíka.