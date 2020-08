ONLINE: Koronavírus opäť stavia v Európe hranice

6:20 Kanárske ostrovy a Galícia sú prvými španielskymi autonómnymi regiónmi, ktoré zakázali fajčenie na verejnosti v snahe zabrániť šíreniu nákazy koronavírusom. Informovala o tom v noci na piatok agentúra AFP. V Galícii zákaz platí od stredy polnoci, na ostrovoch začne platiť v piatok. Španielska epidemiologická spoločnosť už v júli varovala, že nakazení fajčiari spolu s dymom môžu vyfúknuť aj kvapôčky vírusu. Tvrdenie, že fajčenie na verejnosti môže zvýšiť rýchlosť prenosu nákazy, neskôr potvrdila aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). „Fajčiť nebude povolené na otvorených priestranstvách, v davoch a na miestach, kde sa nedajú dodržiavať dostatočné odstupy,“ vyjadril sa predseda kanárskej vlády Ángel Victor Torres. Kanárske ostrovy taktiež zavedú povinné nosenie rúšok, uviedol regionálny premiér. Doteraz boli jediným autonómnym regiónom Španielska, kde takéto nariadenie neplatilo, priblížila agentúra. Tieto dva španielske regióny sú najmenej zasiahnuté pandémiou koronavírusu. Samotné Španielsko pritom eviduje najväčší počet prípadov nákazy koronavírusom v Európe – až 337 334. Regionálne vlády v ďalších 12 zo 17 španielskych autonómnych spoločenstiev taktiež zvažujú zavedenie rovnakého zákazu, píše španielsky denník El País.

6:00 Británia zavedie povinnú 14-dennú karanténu pre všetkých cestujúcich z Francúzska, Holandska, Malty, Monaka a niektorých zámorských území Británie a Holandska. Podľa agentúry Reuters to oznámil britský minister dopravy Grant Shapps s tým, že opatrenia vstúpia do platnosti v sobotu ráno kvôli nepriaznivému vývoju pandémie COVIDU-19 v príslušných krajinách. Kancelária premiéra Borisa Johnsona zároveň uviedla, že po dvojtýždňovej pauze bude môcť pokračovať otváranie ekonomiky v Anglicku.

„Ak prídete do Spojeného kráľovstva v sobotu po 4:00 (5:00 SELČ) z týchto destinácií, budete sa musieť uchýliť do izolácie na 14 dní,“ povedal Shapps, podľa ktorého bude obmedzenia platiť aj pre britské zámorské územia Turks a Caicos a holandský ostrov Aruba. Zároveň však vyzval cestovateľov, aby neukončili svoje dovolenky predčasne a nevracali sa narýchlo do Británie. Pre dovolenkárov zo Spojeného kráľovstva je Francúzsko druhou najvyhľadávanejšou krajinou za najobľúbenejším Španielskom, ktoré už britské úrady zo zoznamu bezpečných krajín vyškrtli skôr. Napríklad v roku 2017 prišlo do Francúzska takmer 13 miliónov Britov. Do Spojeného kráľovstva zvyčajne prichádza za rok asi 3,5 milióna Francúzov, čo je druhý najväčší počet po návštevníkoch zo Spojených štátov.

Británia na jar zaviedla koronavírusové obmedzenia o niečo neskôr ako väčšina ďalších európskych krajín a patrila k najviac postihnutí štátom na kontinente. Podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa, ktorá stav pandémie celosvetovo sleduje, zaregistrovala doteraz približne 315 500 pozitívnych nálezov na SARS-CoV-2. Takmer 46 800 ľudí tam v súvislosti s COVIDOM-19 zomrelo. Kvôli opätovnému nárastu počtu prípadov na konci júla krajina odložila plánované uvoľnenie niektorých reštrikcií na polovicu augusta.

Kancelária premiéra Johnsona uviedla, že denné prírastky novo nakazených sa v posledných dňoch ustálili, čo vláde umožňuje pokračovať v Anglicku vo vopred vytýčenom pláne uvoľňovania obmedzení. Johnson sa však podľa vyjadrení chystá sprísniť pokuty pre ľudí, ktorí opakovane porušujú nariadenie o povinnom nosení rúška na tvári.