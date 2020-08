Nahnevaní oceliari pochodovali Košicami

VIDEO: Protestný pochod odborárov Košicami.

Odborári z U. S. Steelu pritvrdili a za zvukov píšťaliek a rapkáčov pochodovali Košicami. Fabrika totiž nemá so zamestnancami uzatvorenú kolektívnu zmluvu na najbližšie štyri roky. Už dvakrát sa uskutočnilo stretnutie oboch strán s mediátorom a vo štvrtok dopoludnia aj bez neho.

„Nechceme nič viac, len to, na čo máme právo,“ konštatoval predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga. Odborári pristali aj na to, že tento rok nedôjde k zvyšovaniu miezd, keďže spoločnosť je v strate. „Odmietame ale predĺženie pracovného času zo súčasných 35,5 hodiny o dve hodiny viac. Týkalo by sa to 80 percent zamestnancov,“ podotkol Varga. Podľa šéfa odborov, ak dokáže menší počet ľudí urobiť viac, mohlo by dôjsť v budúcnosti k znižovaniu stavu pracovníkov.

Efektívny pracovný čas môže byť podľa hovorcu spoločnosti U. S. Steel Jána Baču v blízkej budúcnosti to, čo pomôže spoločnosti zostať konkurencieschop­nou. „Sme však presvedčení, že otázka pracovného času je problémom v mnohých hutníckych spoločnostiach v Európe,“ reagoval Bača. Podľa jeho slov verí manažment podniku v dohodu na novej kolektívnej zmluve a v spoluprácu.

Odborári košickej hutníckej fabriky vyhlásili 29. júla štrajkovú pohotovosť. „Ak k dohode nedôjde ani v konaní pred sprostredkovateľom a budú splnené potrebné podmienky, jedinou cestou pre odbory a zamestnancov bude štrajk,“ podotkol Varga.

Zamestnanci U. S. Steelu pracujú už niekoľko mesiacov v obmedzenom týždennom pracovnom režime a bude to platiť aj v septembri. Minulý rok firma ohlásila aj znižovanie počtu zamestnancov, pričom do roku 2021 malo z fabriky a jej dcérskych spoločností odísť 2 500 zamestnancov, čo sa už podarilo splniť.