Koziak: Pellegriniho Hlas láka aj politických oportunistov

Petrovi Pellegrinimu sa podarilo vyzbierať pravdepodobne rekordný počet podpisov ľudí súhlasiacich so vznikom novej politickej strany. Očakávali ste také vysoké číslo aj vzhľadom na marketing spojený so zberom?

V podstate aj áno. Odpoveď vidím vo dvoch rovinách. Tou prvou je fakt, že politické strany nezvyknú mať problém so zháňaním podpisov. Ľudia dávajú podpisy nielen preto, že sa vidia ako ich sympatizanti či potenciálni voliči, ale aj kvôli takému prístupu, že veď „podpíšeme“. Oveľa dôležitejšie však je, že Peter Pellegrini je známa tvár. V prvých prieskumoch verejnej mienky dokázal skórovať veľmi vysoko, tak preto by bolo skôr prekvapením, keby sa takýto výsledok nedostavil. Navyše treba povedať, že to mali dobre zorganizované, rozbehli sa po regiónoch a dokázali svojou aktivitou podpisy zohnať. Čiže to zapríčinilo viacero faktorov.

Má podľa vás zákonná požiadavka 10-tisíc podpisov na založenie strany zmysel? Sú predsa krajiny ako napríklad Francúzsko či Spojené kráľovstvo, kde absentuje úplne. Nehovoriac o tom, že asi nejde o nejakú záruku kvality strany.

Dobrá otázka, ktorá nebola doteraz nejako otvorená. Myslím si, že zmysel to nemá. Podľa mňa je to skôr zbytočná záležitosť. Ak si niekto založí politickú stranu, tak by mala stačiť jednoduchá registrácia. O tom, či tá politická strana bude životaschopná, rozhodnú potom voliči. Zbieranie podpisov nemá žiaden vplyv na to, či strana potom uspeje vo voľbách, alebo nie. Čo má význam, je skladanie volebnej kaucie, ale zbieranie podpisov je samoúčelnou záležitosťou. Na druhej strane však treba povedať, že zber podpisov je skôr dobrý pre zakladateľov politických strán. Je to prostriedok, ako sa dostať medzi potenciálnych voličov. Je to v podstate prvý veľmi významný kontakt s voličmi, keďže tí predstavitelia sa s nimi na uliciach stretávajú a presviedčajú ich o tom, že ich majú voliť. Je to istá forma volebnej kampane. Čiže z hľadiska registrácie to význam nemá, ale význam to má pre samotnú činnosť politickej strany. V podstate je takýmto administratívnym úkonom prinútená ísť medzi voličov, a to politickej strane môže priniesť aj nejaké tie politické body.

Očakávate, že stanovy a vnútrostranícke procesy v Hlase budú nastavené lepšie ako v ich materskej strane Smer?

To je veľmi ťažko povedať. Skôr si myslím, že to budú na slovenský spôsob štandardné stanovy. Viem si predstaviť, že základná forma bude veľmi podobná stanovám Smeru, pretože z tejto politickej strany títo ľudia vyšli. Zároveň si nemyslím, že by mali nejaký dôvod meniť to, čo dobre poznajú. Asi nebudú vymýšľať niečo, čo v konečnom dôsledku nemusí byť pre nich dobré. Pridávali by si asi zbytočnú prácu. Ale určite to nebude politická strana typu OĽaNO, bude to skôr štandardná politická strana.

VIDEO: Hlasy pre Hlas. Pellegriniho strana zozbierala dostatok podpisov pre registráciu.

Nemôže v tomto ohľade strane uškodiť vysoká popularita otca zakladateľa a istým spôsobom zabetónovať vedenie v strane?

Skôr si myslím, že to strane môže poškodiť sekundárnym spôsobom. Je to o tom, že strana, ktorá v prvých prieskumoch verejnej mienky zaznamenáva vysokú podporu voličov, sa stáva miestom, kam prichádza veľmi veľa politických oportunistov. To sú ľudia, ktorí možno nie sú úplne stotožnení s hodnotami tej-ktorej politickej strany, ale skôr cítia to, že strana bude úspešná vo voľbách a oni z toho niečo získajú. To je vlastne osud každej jednej úspešnej politickej strany na Slovensku. Vždy začínala na nejakej hodnotovej báze a okolo otca zakladateľa, ktorý stranu založí a prezentuje nejaké hodnoty. Tie potom pretavuje do politického programu a tento program začne byť pre ľudí zaujímavý. Ale práve tá vysoká popularita na začiatku môže byť v konečnom dôsledku pre tú stranu možno až zničujúca. Práve kvôli tým, ktorí vysokú popularitu vidia skôr ako výťah k moci, a nie ako vítaný nástroj na presadzovanie politických myšlienok, s ktorými sú stotožnení.

Čiže takáto strana potom produkuje skôr „Weberových politikov", ktorí z politiky žijú, ako tých, ktorí žijú pre politiku…

Áno, len možno priamejšie by som ich nazval politickí oportunisti, ktorí vstúpia do strany len kvôli tomu, že to vidia ako prostriedok na získanie osobnej moci a benefitov, ktoré z toho plynú. To je napríklad pekne vidieť v prípade Pellegriniho vznikajúcej strany pri starostoch a primátoroch, ktorí k nemu prechádzajú. Často sú to ľudia, ktorí tam neprechádzajú kvôli tomu, že by chceli odmietnuť tú bývalú Ficovu politiku. Tí ľudia z Fica dlho žili a v rámci regiónov si vybudovali veľký vplyv kvôli jeho popularite. Teraz však vidia, že Pellegrini je úspešnejší. V týchto regiónoch teda očakávam doslova až masové prestupy.

Majú strany prostriedky na to, aby sa vyhli takýmto neduhom? Alebo to len ticho tolerujú, lebo v konečnom dôsledku to vyhovuje aj im?

Strany by práve na toto mali myslieť. Len tie možnosti na nejakú vnútornú ochranu sú obmedzené. Vidíme to napríklad v prípade OĽaNO, ktoré chcelo byť výberovou politickou stranou. Oni hovorili, že dostanú povedzme do funkcií prednostov len preverených ľudí, čo v konečnom dôsledku nie je zlá myšlienka, práve kvôli tomu, aby strana zabránila vstupu politických oportunistov. Z tohto pohľadu do istej miery chápem, že strana by mala byť exkluzívnym klubom a neprikláňam sa k nejakým masovým politickým stranám. Tá exkluzivita má svoj význam, ale len kým dokáže byť ustrážená. OĽaNO to zjavne ustrážiť nedokázalo a pochybujem, že to dokáže ustrážiť aj Pellegrini. Prostriedky na to sú. Môže to vyzerať napríklad tak, že v regionálnych štruktúrach bude človek, ktorý tam bude skutočne kvôli programu, a nie kvôli funkciám. Ten človek si bude musieť potom veľmi tvrdo preverovať ľudí, o ktorých je v danom regióne známe, že sú to politickí oportunisti. Takýmto spôsobom by sa ľudia, ktorí stranu vnímajú ako prostriedok na sebaobohatenie, a nie ako prostriedok na to, aby v tej politike niečo pozitívne presadili, dokázali odfiltrovať. Kľúčom sú funkčné regionálne štruktúry, ktorým ide o dobro spoločnosti, a nie len o získavanie benefitov z toho, že majú moc.