Fond pomoci spustili, Matovičovi "už odpadol od chuti"

Maximálny príspevok pre žiadateľov bude však tisíc eur, ktorý bude možné získať počas 30 dní. Po uplynutí 30 dní bude môcť prispievať na konkrétne žiadosti len verejnosť práve cez portál neziskovej organizácie. Premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na prispievanie do fondu kvôli naťahovaniu už prešla chuť.

„Každý záujemca, ktorý si zaregistruje svoju žiadosť a následne ju náš administratívny systém schváli, čo trvá zhruba týždeň, musí získať overenie od nezávislého overovateľa,“ vysvetlil riaditeľ neziskovej organizácie Roland Kyška. Zaregistrovať sa záujemcovia o pomoc môžu na stránke fondvzajomnej­pomoci.sk.

Ako vysvetlil Kyška, nezávislými overovateľmi sú zvyčajne osobnosti z regiónov. „Môžu to byť starostovia, miestni poslanci, miestni aktivisti či kňaz. Sú to ľudia, ktorí dokážu potvrdiť autenticitu a pravosť žiadosti,“ informoval.

Ešte v apríli ohlásil založenie fondu premiér Matovič ako spoločné rozhodnutie koaličných strán s tým, že doň budú prispievať poslanci celej vládnej štvorky. Neskôr však vyhlásil, že kým sa nerozbehne mechanizmus, prispievať celou svojou premiérskou výplatou nebude.

Dnes už má na to však to iný názor. „Mne to už odpadlo od chuti. Ak prídeme v apríli s vyhlásením, že zakladáme fond, a ja sa mám v auguste vytešovať z toho, že sme ho spustili, ja som rezignoval už v júli,“ vyhlásil premiér s tým, že spustenie projektu podľa neho trvalo až príliš dlho.

K 13. augustu na ňom bola suma 685 533,74 eura, pričom 500 000 eur z celkovej sumy poslal podnikateľ Milan Fiľo.