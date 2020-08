Ľuďom z kultúry poskytne štát mimoriadnu pomoc 11 miliónov eur

Fond na podporu umenia prerozdelí 9,5 milióna, Fond na podporu kultúry národnostných menšín 500 000 eur a Audiovizuálny fond 700 000 eur. Na tlačovej konferencii o tom v sobotu informovala ministerka kultúry Natália Milanová.

Ministerka potvrdila, že pomoc by mohla ísť pre takmer 4000 umelcov, ktorí sú najohrozenejší. „To, že nezávislá kultúra nepatrí pod štát, ešte neznamená, že štát sa o ňu nemusí starať,“ podotkla.

Rezort kultúry na prerozdelenie financií oslovil verejnoprávne kultúrne fondy. „Sú osvedčené, majú nastavené mechanizmy, majú nástroje na to, ako peniaze najlepšie a najrýchlejšie dostať k ľuďom, ktorí ich potrebujú,“ uviedla Milanová.

Financie by sa mali prerozdeľovať formou štipendií. Riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik priblížil, že štipendia budú rozdeľované formou jednorazovej podpory, ktorá bude určená na dielo autora. Štipendium bude rôznej výšky v závislosti od žiadosti. Dôvodom je, že nie každého postihla kríza rovnako. Podpora bude poskytnutá aj interpretom, tanečným a divadelným zoskupeniam či hudobníkom, hovorí Kovalčik.

Záujemcovia o podporu budú musieť vypracovať projekt a vďaka tomu im bude poskytnutá podpora. Detaily výzvy fondy ešte spresnia, poznamenal Kovalčik. „Parametre výzvy zverejníme v polovici septembra, aby sa to mohlo rozbehnúť a mohlo to byť v októbri vyhodnotené. Budeme sa to snažiť urobiť čo najskôr,“ povedal.