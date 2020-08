Budaj pripravuje inú koncepciu rokovania pri spore o Gabčíkovo-Nagymaros

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) chce vláde predložiť novú koncepciu rokovania s Maďarskom vo veci vodného diela Gabčíkovo a nedostavania Nagymarosu na maďarskej strane. Rokuje o tom s ministerstvom zahraničných vecí a ministerstvom hospodárstva. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii.

Budaj pripomenul, že na základe rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora v holandskom Haagu majú oba štáty nájsť spôsob ukončenia sporu. Jedným z krokov podľa neho bude starostlivosť o spoločné prírodné hodnoty, ktoré sú na oboch stranách Dunaja. Minister chce, aby pod Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR prešiel splnomocnenec vlády pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Momentálne úrad spadá pod ministerstvo dopravy.

Sekcia vôd ministerstva životného prostredia začína pracovať na tvorbe novej koncepcie vodohospodárskej politiky. Ako uviedol Roman Havlíček poverený vedením sekcie vôd v envirorezorte, v koncepcii chcú osobitnú pozornosť venovať Dunaju. Očakáva, že koncepciu predstavia v priebehu budúceho roka. „Predpokladáme, že v tom čase budeme mať návrh riešenia na celý systém Dunaja – ramennú sústavu, staré koryto aj medzinárodné otázky,“ poznamenal Havlíček.

Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros bola navrhnutá tak, aby zlepšila protipovodňovú ochranu, zabezpečila možnosť celoročnej lodnej dopravy či využila energetický potenciál Dunaja. Maďarsko v roku 1989 práce na diele Nagymaros zastavilo, na Slovensku sa však vybudovali zdrž Hrušov, stupeň Čunovo, prívodný kanál, stupeň Gabčíkovo a odpadový kanál.

Medzinárodný súdny dvor vyniesol 25. septembra 1997 rozsudok v spore medzi Maďarskou republikou a SR o výstavbe a využívaní vodného diela. Súd rozhodol, že obe strany v záujme zosúladenia ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia by mali spolu opätovne preskúmať účinky využívania elektrárne Gabčíkovo na životné prostredie. Osobitne mali nájsť uspokojivé riešenie, čo sa týka objemu vody vstupujúceho do starého koryta Dunaja a do ramien situovaných na obidvoch brehoch rieky.