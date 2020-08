Zomrel Trumpov mladší brat Robert

Robert Trump bol v poslednej dobe opakovane hospitalizovaný, prezident ho v piatok navštívil v newyorskej nemocnici. Podrobnosti o jeho zdravotných problémoch Biely dom nezverejnil.

"S ťažkým srdcom zdieľam správu, že môj skvelý brat Robert dnes večer umrel pokojnou smrťou. Nebol to len môj brat, bol to môj najlepší priateľ. Bude mi veľmi chýbať, ale znovu sa stretneme. Jeho pamiatka zostane v mojom srdci navždy živá. Róbert, milujem ťa. Odpočívaj v pokoji, "uviedol americký prezident vo vyhlásení.

Robert Trump bol najmladším z bratskej trojice, z ktorej už zostáva nažive iba súčasná americká hlava štátu. Agentúra AP uvádza, že blízky vzťah Roberta s jeho starším súrodencom pretrvával aj po nástupe Donalda do Bieleho domu, hoci mali dvaja muži „nápadne rozdielne povahy“. Obaja však boli podnikatelia a obaja sa okrem iného venovali realitnom projektom.

Podľa denníka The New York Times sa prezidentov brat v posledných mesiacoch potýkal so zdravotnými problémami. Hospitalizovaný bol už v júni a údajne vtedy strávil niekoľko dní na jednotke intenzívnej starostlivosti. Počas rovnakého mesiaca za rodinu Trumpovcov podal žalobu na newyorskom súde v snahe zabrániť vydaniu knihy prezidentovej netere Mary Trumpovej.

V piatok americké médiá informovala, že Robert je znovu v nemocnici. Prezident novinárom povedal, že jeho brat „zažíva ťažké časy“ a následne sa ho vydal do nemocnice New York-Presbyterian Hospital navštíviť. Nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou povedal Reuters, že Robert bral lieky znižujúce zrážanlivosť krvi.