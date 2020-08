NÁZOR: Kde je smršť nápadov, ako minúť peniaze z Bruselu?

Na leto sľuboval premiér Igor Matovič jednu verejnú debatu za druhou o tom, kam by malo Slovensko naliať peniaze z Bruselu. Nakoniec to zostane na úradníkoch.

Prvú vlnu pandemických ekonomických čísiel máme za sebou, druhý štvrťrok tohto roka, keď sa pre koronavírus zatvorilo nielen Slovensko, ale aj ďalšie štáty, nepriniesol ani dobré čísla, ale ani hororové. Kým koalícia bude vyzdvihovať to, že slovenský pád rozhodne nie je medzi najhoršími, ale niekde v strede štátov EÚ, opozícia zdôrazní, že ide o najhoršie výsledky v histórii Slovenska. Kým koalícia vyhlási, že za také výsledky môžu ONI, opozícia vyhlási, že za také výsledky môžu ONI. Aspoň v tomto sa zhodnú.

Porovnávať súčasné čísla medzi štátmi nemá veľký zmysel. K.O. od pandémie dostala každá krajina v inej fáze ekonomického cyklu, v inej pozícii a mnohé z nich v jedinečných podmienkach, ktoré iné krajiny nemajú, alebo ich poznajú iba okrajovo a teda nemajú na ne až taký veľký vplyv. Podstatné bude, ako sa s krízou vysporiada svet, Európa a Slovensko v dlhšom horizonte.

Slovensko si zvolilo prístup voľný pád s roztvoreným dáždnikom, nech dopad nie je taký prudký. Namiesto prisľúbených až 1+0,5 miliardy do ekonomiky mesačne nalial štát do nej podstatne menej a trvalo mu to dlhšie než susedom. Prístup „zachráň sa, kto môžeš, najlepšie za svoje“ má svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane štát ušetrí a nepôjde do ešte hrozivejšieho mínusu, na druhej strane sa musí spoľahnúť na to, že jednotlivci a firmy majú nejaké rezervy, aby ako-tak prežili. Riskuje tým, že niektorí nemajú – a neprežijú, aj keď s pomocou by mohli. Alebo budú živoriť a spamätávať sa dlhý čas.

Čas je pritom pre nás teraz rozhodujúci. Dieru, ktorá vznikla po pandémii, môžu sanovať peniaze z Európskej únie. Fond obnovy je presne na to určený, ale je zároveň aj časovo obmedzený. Do októbra musíme dať na stôl náčrt projektov, ktoré nám Brusel neotrieska o hlavu. Projekty však nerobíme pre Brusel, ale hlavne pre seba, takže by mal byť reálne a zmysluplné. Znamená to, že projekt vieme pripraviť, v danom časovom úseku plus-mínus urobiť a po skončení peňazotoku z únie aj udržať v chode.

Premiér Igor Matovič ohlasoval reformné leto, počas ktorého budú každý deň prebiehať verejné diskusie, z ktorých potom rezorty vyberú najúžasnejšie nápady. Leto sa pomaly bude končiť, smršť nápadov nikde a premiér to vysvetlil tým, že vo vláde zmenili poradie. Najprv budú nápady z ministerstiev a potom verejné diskusie. Aby sa ľudia nebáli, že nebodaj nebude nič pripravené, upokojuje ich slovami „rysujú sa veľmi zaujímavé reformy“.

Žijeme v krajine, kde rok trvá zbúrať nemocnicu, nieto ju ešte postaviť. Kde verejné obstarávanie v prípade eurofondov trvá v priemere 500 dní. Kde premiér bojkotuje svoj vlastný fond pomoci, lebo mu ho jeho vlastný úrad nebol schopný mesiace rozbehnúť. A čím viac budú tlačiť termíny, tým viac bude snaha štátnych úradníkov dať na papier hocičo, len nech to stihneme včas.

Je najvyšší čas, ešte skôr než pošleme papiere do Bruselu, predložiť na verejnú diskusiu aspoň predstavu toho, do čoho chce štát investovať obrovské prostriedky. Aby odborná verejnosť stihla povedať názor, či sa vôbec niečo zmysluplné rysuje, či a pre koho je to zaujímavé a či vôbec ide o reformy.

Premiér Igor Matovič zvolal novinárov na tlačovú besedu s názvom Prekvapenie. Na začiatku tlačovky prekvapil prítomných, že ho prekvapilo, ako nazval toto stretnutie s novinármi, lebo medzitým na to aj zabudol. Príjemným prekvapením malo byť to, že slovenská ekonomika sa síce prepadla hlboko, ale nebolo to zase až tak hlboko, ako to mohlo byť a v Európe skončili mnohí ešte hlbšie. Čo neprekvapilo, že tlačovú besedu opäť poňal ako súboj s predchádzajúcim premiérom Petrom Pellegrinim a jeho vládou. Ten mu len lakonicky odkázal, že sa „demagogickými porovnaniami snaží presvedčiť verejnosť, že prepad ekonomiky o trinásť percent v druhom kvartáli je lepší ako prepad o vyše tri percentá v prvom“.

Aj Pellegrini si zrejme potrebuje pomasírovať svoje ego a namiesto desaťtisíc podpisov, ktoré podľa zákona stačia na registráciu strany, ich na ministerstvo vnútra s kolegami zo vznikajúcej strany Hlas – sociálna demokracia doniesol rovno 94 414. Aj prieskumy verejnej mienky mu dávajú vysokú podporu, takže tu máme dvoch kohútov so silnými fanklubmi, Igora a Petra, ktorí si nič nedarujú. Nuž, máme sa na čo tešiť.

Alojz Hlina, exšéf KDH, sa počas svojej dovolenky vybral po stopách predvolebných sľubov Igora Matoviča. Navštívil vilu exministra financií Jána Počiatka vo francúzskom Cannes, ktorú Matovič počas spanilej jazdy v predvolebnej kampani označil ako majetok Slovenskej republiky, pretože tvrdí, že to Počiatek nemôže mať z čistých peňazí. A že mu ju teda vezme. Hlina nenašiel ani zmienku o tom, že by vila už patrila Slovensku. Chce sa vrátiť o rok, aby zistil, či sa niečo pohne.

Minister školstva Branislav Gröhling mierne spucoval nielen médiá, ale aj kolegov a požiadal ich, aby sa ku školstvu a opatreniach, ktoré sa chystajú, vyjadrovali opatrne, lebo potom mu zvonia telefóny a musí vysvetľovať slová a názory iných ľudí.

Smeru sa nepáči, že z Tiposu mali prúdiť peniaze do Fun rádia, kde je konečným užívateľom výhod šéf parlamentu Boris Kollár. Peniaze z Tiposu sú však aj slabina Smeru, pretože kauza Lemikon, spájaná s Jánom Počiatkom, siaha do obdobia, keď bol Smer vo vláde.

Pobúrený premiér Matovič o prokuratúre, jej momentálnej šéfke aj prezidentke. Nešetril dočasnú šéfku generálnej prokuratúry, nešetril prezidentku Čaputovú a ušlo mu aj vulgárne slovo na adresu väzobne stíhanej Moniky Jankovskej.

Keď je vo svete kríza, zlato ide hore – potvrdzuje sa to aj teraz. Je bezpečné investovať do zlata a keď chceme investovať, tak ako? Povedia vám to Marian Niton a František Burda, investičný analytik FinGO.sk v relácii Ide o peniaze.

Panoráma Tatier sa zmení, pribudne k nim vyhliadková veža. Samotné hory nestačia?

Kamil Soóš, skúsený stopár, fotograf a znalec divočiny, sprevádzal redaktora Pravdy Andreja Baráta po Nízkych Beskydách. Hovorí príbeh o vlčej svorke, ktorú pozoruje už 25 rokov. Sledoval, ako ju pytliaci takmer úplne vyhubili a ako sa vďaka prírodnému turizmu opäť vzchopila.

Odborári z U. S. Steel Košice pritvrdili a za zvukov píšťaliek a rapkáčov pochodovali Košicami, aby upozornili, že ešte stále nie je uzavretá kolektívna zmluva na ďalšie roky.