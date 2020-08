Pandemický plán je pripravený. A čo ľudia?

Pandemický plán opisuje, ako sa budú rozširovať počty lôžok určených špeciálne na liečbu pacientov s ochorením COVID-19, kedy sa začne so zatváraním škôl, hoci by už nemalo ísť o opatrenie platné pre celú krajinu, a aké zásoby ochranných pomôcok by mali mať jednotlivé inštitúcie v skladoch.

To všetko preto, aby sa eliminovala „zdravotná a ekonomická záťaž obyvateľstva, zabezpečil chod hospodárstva a verejného života“, tak sa to píše v úvode samotného plánu.

Epidemiologička Henrieta Hudečková, ktorá sa na príprave pandemického plánu aj podieľala, hovorí, že je ťažké presne určiť začiatok ďalšej vlny vracajúcej sa pandémie. "Nárast počtu ochorení tu je, takže druhá vlna sa už môže začínať. Jednoznačne sa budeme vedieť vyjadriť až po auguste. Vidíme už ale, že niečo sa deje, čiže je potrebné byť pripravený. Druhé či prípadne tretie vlny pandémií boli vždy popisované až spätne, keď sa skončili. Niekomu sa môže zdať, že sa to preháňa, ale vždy je lepšie byť dopredu pripravený,“ upozorňuje epidemiologička.

Aj keď sa o príprave pandemického plánu hovorilo už niekoľko týždňov a počet nových pacientov každým dňom rastie o dvojciferné čísla, Hudečková si nemyslí, že by prišiel neskoro. Navyše, ako pripomína, tento plán nie je prípravou len na COVID-19, ale na všetky budúce podobné respiračné pandémie.

"Pandemický plán nie je plánom liečby, ale má technicky dokumentovať postupy všetkých štátnych orgánov a celú nadväznosť hlásenia, vyhodnocovania a zavádzania jednotlivých opatrení. Navyše to funguje nielen na vnútroštátnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Je to viac rozpracované a prehĺbené. Teraz je to upravené všeobecnejšie na všetky možné respiračné pandémie. Práve táto univerzálnosť je na prijatom pláne najvýznamnejšia,“ zdôraznila Hudečková.

Päť fáz

Fázu nula spúšťa vyhlásenie pandémie Svetovou zdravotníckou organizáciou, na základe ktorého podáva Úrad verejného zdravotníctva návrh ministerstvu vnútra na vyhlásenie mimoriadnej situácie následne schvaľovaný vládou. Jednotlivé rezorty majú na starosti zabezpečiť si ochranné pomôcky aspoň na svoju 30-dňovú potrebu a pripraviť sa na pripravované opatrenia. Táto fáza sa začala už v marci.

V súčasnosti je Slovensko vo fáze jeden. Tá nastupuje, keď dôjde k zhoršeniu epidemiologickej situácie, čo sa prejaví postupným nárastom počtu zistených infikovaných osôb a postupným zvyšovaním počtov hospitalizovaných na infekčných klinikách a oddeleniach.

V 2. fáze pandémie by podľa plánu nastalo ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie. Naplnenosť dovtedy vyhradených lôžok by mala v tejto fáze dosiahnuť viac ako 50 percent a začínajú sa objavovať ohniská nákazy. Začínajú sa vydávať lokálne protiepidemické opatrenia ako uzatváranie prevádzok a zákaz organizovania verejných podujatí. Minister zdravotníctva v tejto fáze vydá príkaz na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu ďalším nemocniciam.

V prípade 3. fázy by Slovensko opätovne vyhlásilo núdzový stav, naďalej by sa dezinfikovali miesta s hromadným výskytom ľudí. Pribudnúť majú dezinfekcie komunikácií a chodníkov, najmä tých v okolí uzavretých miest karantény. Dohliadnuť sa má napríklad aj na chod odpadového hospodárstva. Znamenalo by to tiež naplnenosť lôžok infekčných kliník a oddelení na viac ako 75 percent a vznikajúce ohniská nákazy by už museli príslušné okresné úrady na návrh regionálnych úradov verejného zdravotníctva uzatvárať do karantény.

Súčasťou pandemického plánu sú aj tzv. semafory pre zariadenia sociálnych služieb, pre zariadenia primárnej zdravotnej starostlivosti a nemocnice. Podľa týchto semaforov sa budú reprofilizovať zdravotnícke zariadenia počas ďalšieho nástupu pandémie. V prípade zavádzania celoplošných opatrení definuje semafor v spektre od zelenej cez oranžovú až po čiernu, kedy sa majú využívať opatrenia ako zákaz hromadných podujatí, obmedzenie prevádzok a služieb, zastavenie školskej dochádzky, povinnosť nosenia rúšok aj v exteriéroch či zavedenie práce z domu.

Zodpovednosť a disciplinovanosť

Jednotlivé fázy prijatého plánu do veľkej miery kopírujú opatrenia postupne prijímané od začiatku marca až po následné uvoľňovanie. Rovnaký priebeh však podľa epidemiologičky netreba automaticky očakávať. "Tá druhá alebo tretia vlna nemusia byť podobné, môžu byť silnejšie alebo, naopak, miernejšie. Vo fáze jeden, do ktorej sme už vstúpili, máme rovnaké úlohy ako pri marcovej vlne – detekovať, diagnostikovať, objektivizovať, zistiť prípadný posun rizikových skupín, pretože zo sveta vidíme čoraz viac nakazených aj mladších ľudí. To môže teraz byť spôsobené zvýšenou ochranou starších ľudí a, naopak, väčším prázdninovým stretávaním sa mladých ľudí,“ približuje Hudečková.

"Už v januári, keď sme boli vo fáze nula, sme vedeli, že sa musíme chrániť a pripravovať. Vo fáze jeden prišiel nástup a prvé opatrenia. U nás ale fáza tri nedosiahla také výrazné rozmery. Zdravotníctvo neskolabovalo a nepotrebovalo žiadny reštart. Treba tiež pamätať na to, že tie fázy nemusia ísť postupne, na čas sa môže tá fáza znížiť a neskôr opäť zvýšiť, alebo môže stav pandémie niektorú fázu rovno preskočiť. Pohyb medzi nimi nemusí byť taký, ako je popísaný. V reáli to môže byť inak. Preto sme sa už teraz snažili zachytiť aj nástup do škôl, keďže veľa detí nebolo dlho v kolektíve a boli aj na dovolenkách. Toto všetko treba brať do úvahy,“ upozorňuje.

Kedy by sa mohlo Slovensko dostať do druhej fázy, sa podľa nej povedať nedá. "Všetko závisí od toho, akí budú ľudia disciplinovaní. Dúfam, že to zvládneme. Všetko závisí len od správania ľudí. Najzákladnejšie je R-O-R – rúško, odstup a ruky. To by mal urobiť každý. Treba trpezlivosť a ohľaduplnosť,“ uzavrela epidemiologička.