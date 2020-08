Tragickú nehodu mohlo spôsobiť nebezpečné predbiehanie

Dopravný analytik Ján Bazovský upozorňuje, že šanca zabrániť zrážke je v takýchto prípadoch veľmi nízka. Riskantné predbiehanie by podľa neho malo byť klasifikované ako všeobecné ohrozenie.

Bola sobota, pol desiatej dopoludnia. V Renaulte Thalia sa viezli dve ženy a ich deti. Na ceste medzi Krakovamni a Očkovom však renaultu skrížilo cestu neznáme auto.

„Vodička Renaultu Thalia sa pravdepodobne snažila vyhnúť oproti idúcemu autu, ktoré predbiehalo vozidlo značky Jeep a bolo v jej jazdnom pruhu. V dôsledku vzniknutej kolízie došlo k čelnej zrážke s jeepom,“ povedala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

Žena na sedadle spolujazdca zomrela, ostatnú osádku auta prišiel na miesto zachraňovať aj vrtuľník. „Jedno auto skončilo prevrátené na streche mimo vozovky. V ňom sa nachádzali štyri zranené osoby. Žiaľ, piata osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahla,“ zhrnula výsledok nehody Zuzana Hopjaková z Vrtuľníkovej záchrannej služby.

Ťažko zranené sú aj deti

Na mieste nehody zasahovali aj profesionálni hasiči z Piešťan a dobrovoľní hasiči z obce Pobedim. Tí za pomoci hydraulického náradia vystrihovali z vozidla spolujazdkyňu, nepomohla však ani rýchla resuscitácia.

Osemročný syn nebohej ženy utrpel poranenia hlavy, otras mozgu a odreniny po celom tele. Chlapca, ktorý bol po celý čas pri vedomí, naložili do vrtuľníka a previezli do Národného ústavu detských chorôb do Bratislavy.

Ťažko zranená je vodička renaultu, dvaja chlapci, jedenásťročný a osemročný, šesťročné dievčatko je zranené ľahšie.

To, ako sa nehoda stala a či ju skutočne zavinilo tretie vozidlo, ktoré predbiehalo, je predmetom vyšetrovania. „Auto predbiehalo v kolóne, po nehode na mieste nezostalo, ale je len možné, že si vodič nevšimol, čo sa stalo za ním,“ povedal svedok nehody s tým, že polícia by mala mať k dispozícii aj kamerové záznamy. „Žiadame svedkov, ktorí nehodu videli, a vodiča, ktorý predbiehal jeep, aby sa prihlásili,“ dodala policajná hovorkyňa Kredatusová.

Kto môže za nehodu?

Podľa dopravného analytika Jána Bazovského nemá v prípade takýchto kolízií protiidúci vodič šancu zrážke zabrániť. „Ide o veľmi častú príčinu dopravných nehôd. Vyplýva z toho, že vodiči nevedia jazdiť, nevedia odhadnúť situáciu, kedy môžu predchádzať pred nimi idúce vozidlo tak, aby sa vedeli včas zaradiť do svojho jazdného pruhu a neohrozili ani neobmedzili protiidúce vozidlo,“ vysvetľuje Bazovský.

Pripomína, že šoféri často dobre neovládajú techniku jazdy, nevedia odhadnúť rýchlosť svojho vozidla, výkon motora, rýchlosť predchádzaného vozidla, dĺžku úseku, na ktorý majú rozhľad, ak nedokážu bezpečne predchádzať. „Mnohí vodiči navyše jazdia príliš agresívne, sústavne predchádzajú aj na takých úsekoch, kde nevidia, či sa v protismere pohybuje iné vozidlo, ako v zákrutách či v stúpaniach ciest,“ dodáva Bazovský.

Prísnejší trest

Dopravný analytik vysvetľuje, že ak vodičke renaultu vošiel do protismeru iný vodič, ktorý predchádzal jeep, nemohla zrážke zabrániť. Zrejme nečakala, že sa oproti nej vyrúti auto, a preto jej reakcia nebola dostatočne rýchla. „Ak by videla na ceste stojace vozidlo, dokázala by reagovať tak, aby nedošlo ku kolízii. Vozidlo v protismere však bolo v pohybe, teda čas na reakciu vodičky sa znížil na polovicu. Táto situácia je oveľa nebezpečnejšia pre ,nevinných vodičov‘, pretože nemajú čas na rozhodnutie, akým spôsobom zareagovať, a na samotnú reakciu,“ konštatuje Bazovský.

Poukazuje, že dopravná nehoda sa väčšinou klasifikuje ako ublíženie na zdraví z nedbanlivosti. „Ak zídete s autom do priekopy a zabijete spolujazdca, je to z nedbanlivosti, lebo ste nemali v úmysle ho zabiť. Lenže predchádzanie na mieste, kde je to zakázané, alebo predchádzanie takým spôsobom, ktorý je zakázaný, napríklad, že vodič predchádza, aj keď sa nebude vedieť včas zaradiť do svojho jazdného pruhu, tak toto je úmyselné konanie toho vodiča. Ak urobí takýto priestupok, malo by sa to chápať ako porušenie pravidiel závažným spôsobom,“ myslí si Bazovský s tým, že ak sa preukáže, že sobotňajšia nehoda pri Piešťanoch sa odohralo podobne, mala by byť klasifikovaná nie ako ublíženie na zdraví z nedbanlivosti, ale ako všeobecné ohrozenie. „Tam už potom nehrozí iba podmienečný trest, ale až trest odňatia slobody do 10 rokov,“ upozorňuje analytik.