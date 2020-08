Matovič vyhlásil vojnu "nečestným" právnickým kanceláriám

Premiér Igor Matovič tvrdí, že advokáti, IT firmy, poradenské či strážne spoločnosti okrádajú štát, keď si pýtajú vysoké sumy v zmluvách so štátnymi organizáciami. Vyhlásil im vojnu.

VIDEO: Tlačová beseda Igora Matoviča a Jána Budaja. Téma: Biznis s právnymi službami.

Na tlačovej konferencii avizoval plán zriadiť štátnu právnickú firmu, ktorá bude zastupovať štátne úrady v prípade sporov. Advokátov chce zobrať „nečestným“ právnickým kanceláriám, ktoré podľa neho predražujú služby štátu nielen vysokými cenami, ktoré si zazmluvnili, ale aj vykazovaním nadmerného počtu hodín za poskytnutie služby, ktoré sa nedajú skontrolovať.

Minister životného prostredia Ján Budaj zase uviedol, že by sa mala zriadiť štátna strážna služba, kde by sa mohli zamestnať napríklad vyslúžilí policajti. Už skôr avizovala koalícia plán vytvoriť štátnu spoločnosť pre IT projekty.

Podľa premiéra ministri urobia odpočet rôznych zmlúv, uzavretých na jednotlivých rezortoch s externými firmami, má to byť zároveň „nastavenie zrkadla“ expremiérovi Pellegrinimu, keďže mnohé boli uzavreté za predošlej vlády.

Za vlády Petra Pellegriniho využívali ministerstvá niekoľkonásobne predražené služby, tvrdí Matovič. Podľa premiéra platilo ministerstvo životného prostredia za právne poradenstvo 582 eur za hodinu.

Pri partneroch ministerstva sa sumy pohybovali na úrovni od 522 do 582 eur za hodinu, pri právnom poradenstve v oblasti sporovej agendy 228 eur za hodinu a pri stážistoch 72 eur na hodinu s DPH. Podľa Matoviča sa takýmto spôsobom zbytočne odčerpali zo štátneho rozpočtu desiatky až stovky miliónov eur.

„V prípade Vodohospodárskej výstavby tá situácia došla tak ďaleko, že tento veľký podnik už nemá žiadne interné právne oddelenie. V rukách externých advokátov sú závažné súdne spory štátu, ako napr. spor s Interblue, ktorý je stále živý (kauza s emisiami, pozn. SITA),“ povedal Matovič.

Predražené právne služby štátu podľa neho poskytovali nielen osoby blízke strane Sme-SD, ale napríklad aj strane Progresívne Slovensko. Externým právnym firmám chce premiér podľa vlastných slov „vyhlásiť vojnu“ a do štátnej správy by chcel dostať dobrých advokátov, ktorých štátne orgány nebudú platiť cez rôzne firmy.

Okrem právnych služieb podľa Matoviča štát prepláca aj súkromné strážne služby a služby v oblasti poistenia majetku. „Tri tunely, tri diery, z ktorých odtekajú peniaze, ktoré vytvárajú z tých ministerstiev prietokový ohrievač. Nalejete peniaze a tie iba prefičia a sú v súkromných rukách, sú na súkromných kontách,“ povedal Budaj.

Predseda vlády Matovič dodal, že požiadal všetkých ministrov, aby do dvoch týždňov preverili všetky zmluvy týkajúce sa právneho poradenstva na jednotlivých ministerstvách.