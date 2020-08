ONLINE: Slováci môžu cestovať po Európe bez testov

6:00 Občania Slovenskej republiky môžu cestovať do vybraných európskych krajín bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19. Česká republika zaradila Slovensko medzi krajiny s nízkych rizikom nákazy a pri vstupe nevyžaduje od Slovákov test na koronavírus s negatívnym výsledkom ani domácu karanténu. To isté platí aj pre susedné Poľsko a Rakúsko. O aktuálnych podmienkach cestovania do vybraných európskych krajín v tlačovej správe informovala Marta Fabianová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.

Prehľad podmienok pre cestovanie do niektorých európskych krajín:

Česká republika

Slovensko je zaradené medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy a nevyžaduje sa test na COVID-19 s negatívnym výsledkom ani karanténa.

Rakúsko

Pri vstupe netreba predložiť negatívny test na COVID-19 a nevyžaduje sa domáca karanténa. To isté platí pre tranzit cez rakúske územie. Od 17. augusta vstúpilo do platnosti varovanie pred cestovaním do Chorvátska. Všetci, ktorí sa budú vracať späť do Rakúska, sa musia preukázať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo nastúpiť do domácej karantény a zotrvať v nej dovtedy, kým nebudú mať negatívny test.

Maďarsko

Slováci môžu vstúpiť a tranzitovať osobnou dopravou na územie Maďarska a späť na Slovensko z územia zelených krajín bez obmedzení, taktiež môžu využívať Medzinárodné letisko Franza Liszta v Budapešti na odlety a prílety do/z krajín zelenej zóny.

Poľsko

Od Slovákov nevyžaduje negatívny test na COVID-19 ani karanténu. V súčasnosti sú otvorené všetky hraničné priechody medzi SR a Poľskom. Lety zo Slovenska do Poľska sú povolené.

Ukrajina

Občania SR nepodliehajú povinnej 14-dňovej karanténe alebo samoizolácii. Všetci cudzinci sa však pri vstupe na územie Ukrajiny musia preukázať poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s liečbou COVID-19. Poistenie musí byť platné počas celého pobytu v krajine a uzatvorené v poisťovacej spoločnosti, ktorá má zastúpenie alebo partnerskú poisťovňu v Ukrajine, alebo prostredníctvom ukrajinskej poisťovacej spoločnosti.

Chorvátsko

Miestne ministerstvo vnútra odporúča turistom, aby sa vopred online zaevidovali na stránke entercroatia.mup­.hr. Pri vstupe na územie Chorvátska nie je potrebné preukázať sa testom na koronavírus.

Taliansko

Pri vstupe pre Slovákov neplatia žiadne obmedzenia pod podmienkou, že sa posledných 14 dní zdržiavali v bezpečnej krajine. Slovenskí občania sa môžu po území Talianska pohybovať bez testu na COVID-19 a bez karantény. Pri vstupe do Talianska je však potrebné vyplniť vyhlásenie a odovzdať ho dopravcovi alebo sa ním preukázať v prípade policajnej kontroly.

Od 13. augusta všetci cestujúci, ktorí prechádzali alebo sa zdržiavali posledných 14 dní v Chorvátsku, na Malte, v Grécku alebo Španielsku, sú povinní absolvovať test na COVID-19. Testovanie nemusia absolvovať tí, ktorí pri vstupe predložia negatívny test nie starší ako 72 hodín. Ak sa cestujúci zdržiaval posledné dva týždne v Rumunsku alebo Bulharsku, je povinný po príchode do Talianska absolvovať 14-dňovú domácu izoláciu.

Nemecko

Od 8. augusta sú všetci cestujúci prichádzajúci do Nemecka z rizikových oblastí povinní podstúpiť test na koronavírus. Slovensko na zozname rizikových krajín nie je.

Grécko

Slováci musia vyplniť online formulár, ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny. Každý cestujúci následne dostane potvrdzujúci email o registrácii a osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo v elektronickej podobe. Ak zaslanie QR kódu mešká, stačí ako dôkaz potvrdzujúci email. V prípade, že sa cestujúci nezaregistruje do tohto online systému, hrozí mu pokuta 500 eur.

Systém po vyhodnotení nahlásených údajov určí, či sa má cestujúci pri vstupe do Grécka podrobiť testu na COVID-19. Na výsledok testu sa musí čakať v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo vstupnom formulári. Ak cestujúci počas nasledujúcich 24 hodín nedostane žiadny telefonát o výsledku testovania, považuje sa za negatívneho. V prípade, že je výsledok testu pozitívny, je osoba povinná zostať v 14-dňovej karanténe v určenom zariadení. Porušenie karanténneho Bulharsko

Občania SR môžu vstúpiť do Bulharska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na ochorenie COVID-19 alebo karantény.