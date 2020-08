Školy čakajú na pokyny. Matovič chce zarúškovať aj prváčikov

Tisícky žiakov v laviciach

Dva týždne pred koncom prázdnin zasadlo do svojich lavíc aj 65 žiakov prvého stupňa Základnej školy Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine. V rámci celého Slovenska otvorilo v auguste svoje brány viac ako 240 škôl a zavítalo do nich 8 500 detí.

Letná škola nie je o klasických predmetoch ako matematika či slovenčina, aj v Krupine sa zamerali na zážitkové vyučovanie. „Z celkového počtu žiakov nášho prvého stupňa sa do projektu zapojilo štyridsať percent detí. Rozdelené sú do piatich skupín. Dve z nich sa zaoberajú turistickými zaujímavosťami nášho regiónu, ďalšie sa zamerali na tvorivosť, spoznávanie rastlín a živočíchov, ktoré je prepojené s anglickým jazykom, no a špecifickou aktivitou sú školskí youtuberi,“ hovorí riaditeľ krupinskej školy Maroš Skopal. „Youtuberi sa tiež vyberú k rôznym pamiatkam, do prírody a zaznamenajú to svojimi mobilnými telefónmi. Potom to s pani učiteľkou aj spracujú,“ doplnil riaditeľ.

Jednou z dobrovoľne prihlásených pedagógov, ktorí sú ochotní vyučovať aj počas prázdnin, je Viktória Jombíková. „Už som si dostatočne oddýchla, takže sa teším. Zobrala som to ako výzvu, rada sa učím nové veci,“ vraví s úsmevom Jombíková. „Doma mám tiež dvoch malých youtuberov, ktorí sú celkom dobrou vzorkou na to, aby som vedela, čo sa dnešným deťom páči,“ pokračovala. Na úvod sa so žiakmi rozprávala o ich youtuberských prvotinách, pozreli si práce iných a postupne si spoločne vyskúšajú tvorbu pred kamerou a za ňou. „Samozrejme, natočený materiál potom budeme strihať,“ dodala.

Do letnej školy sa prihlásili aj štvrtáčky Lucia Poništová a Dominika Cibuľová. Silnou motiváciou pre ne bola práve možnosť vyrábania vlastných videí. „Ich točenie, ale aj pozeranie, nás baví,“ zhodli sa. Vzápätí priznali, že prázdninový režim im bude trochu chýbať. „S rodičmi sme chodili po Slovensku, stihli sme toho dosť. Teraz sme už ale naladené na školu,“ podotkli hanblivo. Ich spolužiak Patrik Považan prišiel tiež dostatočne oddýchnutý a už je plne sústredený na prácu pri počítači. „Chcel by som sa stať youtuberom. Momentálne si vyhľadávam obrázky, potom ich cez vhodnú aplikáciu nejako spojazdním,“ povedal.

Letnú školu v Krupine prišiel v pondelok otvoriť minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorého rezort podporil celý projekt aj finančne. Krupinská škola dostane vyše 2-tisíc eur, ktoré môžu použiť na mzdy učiteľov či rôzne pomôcky.