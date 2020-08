Najskôr nie, potom áno. Matovič odmení aj lekárov: Marek mi to vysvetlil

V pondelok premiér Igor Matovič tvrdil, že lekári odmeny nedostanú, v utorok im ich prisľúbil. Vraj si myslel, že budú odmenení z iného balíka, ale "Marek (Krajčí) mi to však vysvetlil", že 'iný balík' je určený pre iných než lekárov.

Finančné odmeny určené pre pracovníkov, ktorí po vypuknutí pandémie pracovali v rizikovom prostredí, sa majú týkať všetkých zdravotníkov, ktorí pracovali v tzv. prvej línii, vrátane lekárov. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) s tým, že ide o výsledok rozhovoru s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO). V pondelok Matovič tvrdil, že lekári odmeny nedostanú.

„Keď doteraz sa hovorilo len o zdravotných sestrách, nakoniec to budú aj sanitári, záchranári, pracovníci dopravnej zdravotnej služby, lekári,“ napísal Matovič.

Premiér si podľa svojich slov myslel, že zdravotníci mimo sestier sú zahrnutí v inom balíku odmien. „Marek mi to však vysvetlil, že ‚iný balík‘ je určený len na odmeny pre zamestnancov úradov regionálneho zdravotníctva a na zaplatenie dohodárov, ktorých hygienici nevyhnutne potrebujú na pomoc pri dohľadávaní kontaktov,“ priblížil premiér.

Šéf vládneho kabinetu v piatok avizoval, že štát vyčlení 50 miliónov eur pre pracovníkov v prvej línii. Vtedy hovoril, že peniaze majú dostať lekári, sestry, vojaci, policajti či zamestnanci domovov sociálnych služieb. V pondelok uviedol, že lekári odmeny nedostanú.

Lekári reagovali na pondelkové vyhlásenie

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) je vážne znepokojený vyhláseniami premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ako i mediálnou komunikáciou ministerstva zdravotníctva k odmeňovaniu zdravotníkov, ktorí boli v prvej línii počas pandémie ochorenia COVID-19. Reagoval tak na pondelkové vyhlásenia predsedu vlády, podľa ktorého by sa odmeny pre pracovníkov v prvej línii nemali týkať lekárov. Reakcia prišla ešte predtým, než Matovič oználi, že odmeny dostanú aj lekári.

„Sme presvedčení, že nekompetentnosť a amaterizmus tejto vlády sa prejavuje každý deň v čoraz väčšom meradle a vo všetkých oblastiach. Žiadna krajina neprehodila cez palubu tých, bez ktorých by sme pandémiu nezvládali s tak nízkymi stratami na životoch, ako to urobilo Slovensko,“ uviedol ZAP vo svojom stanovisku pre TASR. Zväz podotýka, že nielen zdravotné sestry, policajti či vojaci, ale predovšetkým lekári, tak v nemocniciach ako i v ambulanciách, dennodenne bez adekvátneho zabezpečenia osobnými ochrannými pracovnými pomôckami, v rizikovom veku a bez pomoci štátu stáli pri pacientoch a podľa nariadených opatrení poskytovali potrebnú zdravotnú starostlivosť najlepšie, ako mohli a vedeli.

„Sme sklamaní, nahnevaní, ale predovšetkým demotivovaní nezáujmom vlády SR o tých, bez ktorých žiadna spoločnosť nedokáže fungovať. V kontexte tejto absolútne neopodstatnenej dehonestácie lekárov sú tézy programového vyhlásenia vlády o nevyhnutnosti zvyšovania počtu zdravotníkov a motivovania návratu na Slovensko tých, ktorí odišli za lepšími podmienkami práce do zahraničia, len prázdnymi sľubmi,“ uviedla výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ZAP Zuzana Dolinková. Pod taktovkou súčasného vedenia rezortu zdravotníctva a premiéra Matoviča podľa nej upadá slovenské zdravotníctvo každým dňom viac a viac do záhuby.

Predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay si myslí, že rétorika politikov je zameraná na tie skupiny pracovníkov, kde si potrebujú prihriať „polievočku“. Upozornil, že vo vytvorených červených zónach v nemocniciach boli zamestnanci rôznych profesií. „Potrebné je myslieť aj na laboratóriá, lekárov, verejných zdravotníkov, sanitárov a ďalších zamestnancov v priamom kontakte s pacientmi alebo inými fyzickými osobami. Argumentácia premiéra, že lekári a iné skupiny zarábajú viac a že sa teraz zamerali najmä na tých, ktorí majú dlhodobo nízke príjmy, je šokujúca,“ skonštatoval predseda vo svojej reakcii.

Každý, kto sa zapojil do potrebných činností, by mal byť podľa Szalaya odmenený bez ohľadu, na ktorom poste je a koľko zarába. „Osobný prínos a nasadenie by mali byť tými hlavnými kritériami pre vyjadrenie poďakovania aj finančnými prostriedkami,“ poznamenal.