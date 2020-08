Búrlivé časy koalície. Za zmluvy oďtať ruky, s pánom urobiť krátky proces

Autor: Pravda, Eva Štenclová

Ministra nepodržali ani koaliční partneri, ktorí hovoria o hanbe. Heger a Miškovič sa vysvetleniu vzájomného konfliktu záujmov vyhýbajú. Miškovič má byť navyše trestne stíhaný za porušovanie cudzích práv, za ktoré mu hrozia až dva roky väzenia.

Právnická firma bratislavského advokáta Miškoviča mala so štátom podpísať zmluvy celkovo za 850-tisíc eur, len s Tiposom za vyše tristotisíc. Ešte minulý štvrtok sa rezort financií snažil kauzu odbaviť útokmi na predchádzajúcu vládu a tvrdením, že spoločnosť Tipos vlastne ušetrila. Obdobne reagovala aj spoločnosť Tipos, ktorú vedie Hegerov nominant Marek Kaňka.

Miškovič pre denník Pravda vysvetlil, že ako advokát rieši na ministerstvách a štátnych firmách špecifickú agendu, ktorá predstavuje vyhľadávanie a následnú analýzu nevýhodných zmlúv a zákazok so štátom.

„Moja advokátska kancelária má osem zamestnancov a približne 9 až 10 spolupracujúcich advokátov, ktorí sú všetko špecialisti na jednotlivé odvetvia práva. Právne poradenstvo poskytujem za pomoci a s využitím spolupráce s týmito ľuďmi, neposkytujem ho sám. Konflikt záujmov v tomto prípade podľa môjho názoru neexistuje a pri obstarávaní zmlúv na právne poradenstvo s mojou advokátskou kancelariou bol zákon nielen že dodržaný, ale išlo sa dokonca nad jeho rámec,“ reagoval Miškovič. Ako priznal, s Hegereom sa pozná z prostredia hnutia OĽaNo približne tri roky. „Náš vzťah by som označil ako pracovný,“ uviedol.

Doterajšie vyhýbanie sa odpovediam opäť povzbudilo opozičný Smer. Jeho predseda Robert Fico ešte minulý týždeň hovoril o bohapustom rozkrádaní a Matovičovu snahu tieto zmluvy ospravedlňovať označil za absurdnú. Zároveň znovu pripomenul, že Miškovič sa pôsobením na pozícii poradcu ministra financií, pod ktorého spoločnosť Tipos spadá, dostal do konfliktu záujmov.

„Musí prísť návrh na odvolanie ministra Hegera, pretože toto je bohapusté vyťahovanie peňazí zo štátneho rozpočtu. Je to čistý biznis politickej strany OĽaNO,“ vyhlásil šéf opozičného Smeru Robert Fico. Avizoval, že všetkých 26 poslancov jeho strany je pripravených návrh na Hegerovo odvolanie podpísať. Zvyšok z 30 potrebných podpisov majú dodať nezaradení poslanci vznikajúcej strany Hlas okolo Pellegriniho.

Miškovič, ktorý je tiež členom Legislatívnej rady vlády, navyše čelí aj obžalobe. Jeho trestné stíhanie pre Pravdu potvrdila aj Slovenská advokátska komora. „Slovenská advokátska komora disponuje informáciou o trestnom stíhaní advokáta M. M. vo veci prečinu. Vyzvali sme advokáta na doplnenie všetkých nových skutočností o jeho trestnom konaní a o jeho štádiu a momentálne čakáme na odpoveď,“ uviedla hovorkyňa komory Alexandra Donevová.

Svoju obžalobu Miškovič považuje za vykonštruovanú. „V prípade informácie o mojej obžalobe ide o hrubú manipuláciu s faktami. Je pravda, že som obžalovaný, avšak jedná sa o krivé obvinenie spred viac ako desiatich rokov, keď som ešte nebol advokátom. Som obžalovaný z porušovania cudzích práv v najnižšej sadzbe, kde trestom obvykle býva peňažná pokuta. V tomto procese som odmietol dohodu o vine a treste, pretože som nevinný. Podľa mojich vedomostí ide o pomstu dlžníka, ktorý využil svoje styky na polícii a zariadil moje obvinenie a následnú obžalobu. Obžaloba v nijakom prípade nesúvisí s výkonom činnosti advokáta,“ zdôraznil Miškovič s tým, že o tejto situácii informoval aj Slovenskú advokátsku komoru, ktorá tieto skutočnosti nepovažovala za dôvod na pozastavenie jeho advokátskej licencie.

„Moje obvinenie vzhľadom na svoju nevinu považujem za veľký problém, pretože som sa stal obeťou nechutnej hry niektorých ľudí, ktorým zjavne vadí, že oligarchom stúpame na otlaky a rušíme im ich predražené zmluvy so štátom, v dôsledku čoho prichádzajú títo ľudia o milióny eur.

VIDEO: Sulík vracia úder: Výzvy Matoviča sú kompletne mimo.

Matovič kauzu otočil proti Sulíkovi

V nedeľu líder koaličnej SaS a minister hospodárstva Richard Sulík v diskusnej relácii TV Markíza povedal, že Miškovičova zmluva s Tiposom je hanbou. „Vrhá to nepekné svetlo, lebo to pripomína ‚smerácke‘ časy. Bolo by lepšie, keby takéto zmluvy neboli uzavreté,“ dodal Sulík. „Neviem si predstaviť, ako by Matovič vystrájal, keby sa to nedialo za našich vlád,“ doplnil.

Na druhý deň premiér Igor Matovič (OĽaNO) avizoval, že chce na najbližšom zasadnutí vlády prijať uznesenie, ktorým zaviaže ministrov, aby do dvoch týždňov predložili zmluvy na právne i poradenské služby. Má ísť o zmluvy za ostatné tri roky. Následne ich podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) preverí a urobí audit týchto zmlúv.

Matovič namiesto vysvetlenia Miškovičových zmlúv so štátom zaútočil na Sulíka. Vytiahol zmluvu, kde sa malo podľa jeho slov za jednu hodinu právnych služieb účtovať 582 eur. Matovič ju označil za „zlodejskú“, mal ju podpísať počas vlády Petra Pellegriniho (nezaradený) Andrej Holák za štátnu firmu MH manažment. Holák podľa Matoviča naďalej pôsobí v tejto firme, a teda má dôveru ministra hospodárstva Sulíka. „Bol by som veľmi rád, keby Richard Sulík urobil s týmto pánom krátky proces,“ vyhlásil Matovič.

Sulík poukazuje na Matovičovu úroveň

V utorok Sulík svoje kritické slová zopakoval opäť. „Rozhodne sa to musí vyriešiť. Ceny sú zjavne uletené. Tento pán požíva veľmi zlú povesť a je to hanbou tejto koalície. Čím skôr sa to ukončí, tým lepšie pre celú koalíciu,“ zdôraznil Sulík na adresu Miškoviča.

Vzájomné rozpory si mali vládni partneri vysvetliť na koaličnej rade. Sulík sa jej nezúčastnil, ale priznal, že bola búrlivá. Premiérove obvinenia a výzvu na „krátky proces“ s Andrejom Holákom neberie vôbec vážne. „Pána Holáka nepoznám. Zdedil ho Ľuboš Lopatka v spoločnosti MH Manažment. Vo všetkých predstavenstvách je pravidlo, že najpoužiteľnejšieho si necháme, aby zostala zachovaná kontinuita. Keď ho však Lopatka vymenoval do predstavenstva Teplárne Košice, toto menovanie som vetoval a Holák musel odísť, pretože nepožíva povesť v súlade so štandardmi SaS,“ priblížil Sulík.

Zmluva, o ktorej hovoril Matovič, sa však nepáči ani Sulíkovi. „Čistá nehoráznosť. Ruky odťať za podpísanie takejto zmluvy. Lopatka ale podľa tejto zmluvy nezakúpil ani len jednu jedinú hodinu. Je to len nehorázna cifra na papieri. K žiadnemu plneniu nedošlo, preto výzvy, ktoré sú úplne mimo, nemôžem brať vážne, ani keby som chcel,“ odkázal premiérovi Sulík. „Na osobné odkazy nebudem reagovať osobne. Vypovedá to najmä o úrovni Igora Matoviča,“ doplnil. Ako dodal, premiérov návrh na audit podobných zmlúv schvaľuje.

Aj podľa šéfa spoločnosti MH Manažment Ľuboša Lopatku sú premiérove obvinenia založené na nesprávnych informáciách. Vysvetlil, že predchádzajúce predstavenstvo MH Manažmentu pod vedením predsedu Andreja Holáka bezprostredne po kauze s právnou kanceláriou Radomíra Bžána, ktorému mala firma zaplatiť takmer 18 miliónov eur, vysúťažilo päť právnych kancelárií – Paul Q, Ružička & partners, Taylor Wessing, Ecker Kán a partneri a White & Case. Rámcové dohody mali nadobudnúť právnu účinnosť 25. februára 2019 zverejnením v centrálnom registri zmlúv a cenové ponuky sa pohybovali v rozpätí od 70 eur za hodinu bez DPH až po 500 eur za hodinu bez DPH.

„Štandardne sa každá právna služba súťaží ešte medzi vybranými piatimi právnymi kanceláriami pre každý konkrétny prípad zvlášť. Doteraz vysúťažené a aj uhradené sumy sa pohybovali v rozpätí od 90 eur do 135 eur za hodinu bez DPH. Najvyššiu sumu, na ktorú sa pýtate, zaznamenala v ponuke služieb právna kancelária White & Case, s ktorou nebola doteraz uzatvorená žiadna čiastková zmluva a tým pádom ani zaplatená. Tvrdenie, že Andrej Holák poberal, ako osoba, za právne služby 582 eur za hodinu vrátane DPH, sa nezakladá na pravde. Prirodzene pán Holák nikdy nebol v MH Manažmente platený za výkon právnych služieb,“ reagoval Lopatka.

VIDEO: Fico o probléme s právnikmi a prečo chce Smer odvolať Hegera (18. 8. 2020).

Remišová Kollárovi peniaze nepustí

Okrem Hegera má odvolávaniu čeliť opäť aj predseda parlamentu Kollár, ktorý ako majiteľ Fun rádia tiež získal zákazku od spoločnosti Tipos. Štátna lotériová spoločnosť Kollárovmu rádiu zadala reklamu v možnej výške 200-tisíc eur.

Voči tejto zmluve sa ohradila aj vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí). Ešte minulý týždeň vydala pokyn, aby úradníci v jej rezorte pozastavili uzatváranie zmlúv so súkromným rádiom a ďalšími firmami, kde je konečným užívateľom Kollár alebo ďalší aktívni politici. Kollár na to reagoval poznámkou, že Remišová prekračuje svoje právomoci. „Je to taký výstrel do tmy a len zbytočný populizmus pani Remišovej. Je mi veľmi ľúto, že toto spravila, ale mám pocit, že už si to aj ona uvedomila, že urobila chybu,“ reagoval Kollár.

Remišová si však žiadnu chybu nepriznáva ani po pondelkovej diskusii na úrovni koaličnej rady. „Rozumiem tomu, že sa pán Kollár hnevá. Ale zároveň bol na koaličnej rade priestor, aby sme otvorili túto otázku. Navrhla som, aby sme si stanovili jasné pravidlá, ako to budeme v budúcnosti riešiť. Stanovili sme si dodatočné pravidlá kontroly – v prvom rade informovanie vopred o potenciálnom konflikte záujmov, prísna kontrola a dodatočná kontrola špecifikácie verejného obstarávania, aby nevznikali pochybnosti, že obstarávania boli niekomu šité na mieru. S ministerkou Máriou Kolíkovou budeme takisto diskutovať o mechanizme, ako zabrániť aktívnym vládnym politikom dostávať zákazky od štátu,“ avizovala Remišová.