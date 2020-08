Baránek: Hlavnou témou koalície je riešenie káuz

Zdá sa, že v koalícii to vrie čoraz viac. Čo momentálne považujete za jej najväčší problém?

Ku konkrétnym kauzám nemáme dostatok informácií, no najhoršie je, že vôbec existujú. Prakticky dnes vidíme, že hlavnou témou koalície je riešenie káuz. Chýba napríklad pomoc súvisiaca s koronakrízou, takže toto vnímam ako najväčší problém.

Ministerka Veronika Remišová (Za ľudí) pozastavila uzatváranie zmlúv jej rezortu s Fun rádiom. Šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) to označil za chybu. Reagoval správne?

Čo iné mohol urobiť, keď sa to týka jeho rádia? Remišová spravila neštandardný krok, ale tým je aj fakt, že člen vlády, jeden z najvyšších ústavných činiteľov, vlastní to rádio. Mohol rátať s tým, že sa dostane do konfliktu záujmov.

Podľa Kollára ide o nezmyselný krok, ktorý ministerka bude musieť vziať späť. Ako to myslel?

Otázkou je, ako to vyhodnotia právnici. Stav, ktorý teraz nastolila, určite nie je trvalý, nejako sa to bude musieť doriešiť. Je to ale zase len jeden z prejavov nekompatibility heterogénnosti súčasnej koalície. Nepamätám si týždeň, počas ktorého by nemali nejaký problém. To, o čom sa dohadujú, sa zdá byť pomaly vedľajšie ako fakt, že sa stále škriepia. Otravujú tým verejný priestor namiesto toho, aby ho zahltili informáciami o pomoci ľuďom, ktorí doplatili na koronavírus. Už sa opakujem, ale je to tak.

Rozhodnutie Remišovej prišlo po kritike zmluvy, ktorú s rádiom uzatvoril štátny Tipos. Odôvodnila to presadzovaním transparentnosti v činnosti štátu. Je to z jej strany úprimné?

Naozaj neviem, musela by to celé dostatočne vysvetliť a presne povedať, o čo ide. S transparentnosťou som za, ale je to také všeobecné, za to schováte čokoľvek. Fun rádio však s jej portfóliom dokopy nemá nič spoločné. Na jednej strane akoby sa bála verejne hovoriť niečo negatívne na koaličného partnera, na druhej spraví krok, ktorý si žiada detailné vysvetlenie.

Smeráci sa vyjadrili, že ministerku považujú za jednookú medzi slepými.

Je obludnou iróniou, že to komentujú práve oni, ktorí by mali ďalšie dve generácie držať ústa.

Vraj veria, že podobne sa zachová aj minister financií Eduard Heger (OĽaNO) a dá pokyn na rušenie zmlúv medzi Tiposom a Fun rádiom. Urobí to podľa vás?

Určite nie, veď je z hnutia OĽaNO. Kým budú dobré vzťahy medzi Matovičom a Kollárom, čo momentálne sú, nestane sa to. Samozrejme, svedčí to o pomeroch v koalícii.

Tŕňom v oku je tiež Hegerov poradca Michal Miškovič, ktorého advokátska kancelária dostala od štátu, po nástupe novej vlády, tri zákazky na právne služby za viac ako 820-tisíc eur. Ako to vnímate?

Pripomína mi to Smer, k tomu viac nemám čo povedať.

Podobne reagoval aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Jeho strana ale najnovšie nahnevala Matoviča témou odluky cirkvi od štátu, pričom spoločenstvo veriacich mala označiť za príživníkov.

To je primitívny postoj a obyčajné naháňanie politických bodov, lebo kým platí Vatikánska zmluva, riešiť sa to nedá. Ide o úplne zbytočnú tému, veď financovanie cirkví sa upravovalo len nedávno – v platnosti je to od januára. Neviem, prečo sa k tomu stále vracajú. Ja ako kresťan tiež nesúhlasím s tým, aby organizácie podporujúce LGBTI dostávali finančný príspevok, ktorý je takisto z mojich daní. Keby sme takto išli ďalej, tak vlastne zistíme, že sa tu nemôže financovať nič.

Naznačuje to ďalšiu „vojnu“ v koalícii?

Tá trvá už dlho, prakticky od jej vzniku. Skôr by som to nazval podpichovaním, riešením si konfliktov cez médiá. Tie vzťahy sú zlé a tragické na tom je, že k tomu dochádza počas najhoršieho ekonomického obdobia Slovenska. Bude to mať obrovské dosahy.

Ako dlho budú ľudia tieto šarvátky a prešľapy tolerovať?

Problém je, že voliči stále nemajú zmysluplnú alternatívu. Teraz nehovorím o prívržencoch Pellegriniho, teda ľavicovej strany s liberálnou agendou. Horšie sú na tom konzervatívci s kresťanmi, ktorým nezostáva nič iné, len byť trpezliví alebo nevoliť.