ONLINE: Opäť pribúda nakazených Talianov a Francúzov

6:05 Francúzsko za posledných 24 hodín zaznamenalo 4 711 nových prípadov nákazy koronavírusom. Je to najviac od konca mája, keď krajina ukončila karanténne opatrenia. Od posledného jarného mesiaca má rekordný denný prírastok infekcií aj Taliansko, kde sa za posledný deň koronavírus preukázal u 845 ľudí. Španielsko oproti predošlému dňu zaznamenalo mierny pokles infekcií; má ich 3 715, píšu agentúry AFP a Reuters.

Vo Francúzsku sa od prepuknutia epidémie nakazilo bezmála 230 000 ľudí, z čoho ich vyše 18 000 pribudlo za posledných sedem dní. Na komplikácie spojené s COVIDOM-19 zomrelo 30 480 pacientov. Západoeurópska krajina zaznamenala vrchol epidémie v marci, kedy oznámila rekordných 7 578 infekcií za deň. Odvtedy však zriedkakedy denná bilancia nakazených presiahla 4 500, píše agentúra Reuters.

Taliansko, ktorému sa na rozdiel od iných európskych štátov ďalší vzostup infekcií až doteraz relatívne vyhol, oznámila najvyššiu dennú bilanciu od 23. mája. Najviac nakazených zaznamenali regióny Veneto (Benátsko), Lombardia a Lazio, kam spadá aj metropola Rím. „Nie sme na tom tak zle ako Francúzsko a Španielsko, ale súčasná situácia nie je uspokojivá,“ citoval denník La Repubblica šéfa oddelenia infekčných chorôb v milánskej nemocnici Massima Galliho, podľa ktorého majú Taliani „falošný pocit bezpečia“.

V Taliansku sa od začiatku epidémie nakazilo vyše 256 000 ľudí, 35 400 z nich zomrelo. Španielsko dosiahlo dočasný rekord nakazených od konca karantény minulý piatok, keď tamojšie úrady oznámili 7 609 nových infekcií. V stredu krajina registrovala 3 715 nakazených, spoločne s dnešnou bilanciou sa tak v krajine koronavírus potvrdil u 370 867 ľudí.

6:00 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala vo štvrtok vlády afrických štátov, aby urýchlili znovuotváranie škôl, lebo tamojšia mládež doplatí na ich dlhotrvajúce zatvorenie spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Informácie priniesla podľa TASR tlačová agentúra AP. Predstavitelia WHO varovali, že študenti nenavštevujúci školu v subsaharskej Afrike čelia mnohým problémom, ako napríklad zlá výživa, stres, väčšie vystavenie násiliu a zneužívaniu, ale problémom sú aj tehotenstvá tínedžeriek. Podľa prieskumu v 39 krajinách, ktorý uskutočnila WHO v spolupráci Detským fondom OSN (UNICEF), školy naplno otvorilo len šesť afrických štátov. Mnohé štáty zatvorili školy v rámci opatrení zameraných na zastavenie prenosu nového druhu koronavírusu. Niektoré školské zariadenia sa znovu otvorili a potom zasa zatvorili, lebo tam vypukla nákaza.