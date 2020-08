ONLINE: V USA môžu mať pri pandémii to najhoršie za sebou

7:40 Denný prírastok nových prípadov koronavírusu v Nemecku prekonal hranicu 2000, čo je najviac od konca apríla. S odvolaním sa na štatistiky nemeckého Inštitútu Roberta Kocha (RKI) o tom informovala agentúra DPA. Vrchol epidémie Nemecko registrovalo na prelome marca a apríla, kedy denne pribúdalo viac ako 6 000 nakazených. Bilancie nakazených za deň ale opäť vzrastajú od konca júla. Jedným z dôvodov je podľa DPA však zrejme aj to, že krajina viac testuje. Podľa piatkovej správy RKI sa po celom Nemecku objavilo väčšie množstvo malých ohnísk, ktoré súvisia napríklad s rodinnými oslavami či večierkami. Pozitívne testy má tiež časť turistov vracajúcich sa zo zahraničia, obzvlášť tí z mladších vekových skupín. Nemecko za posledných 24 hodín zaznamenalo 2 034 nových prípadov koronavírusu a sedem úmrtí v súvislosti s COVIDOM-19. Celkovo sa v krajine od začiatku epidémie nakazilo 232 082 ľudí, z čoho ich 9 267 zomrelo a vyše 206 000 sa uzdravilo.

7:00 Tempo šírenie koronavírusu v Spojených štátoch, kde sa ním nakazilo najviac ľudí na svete, sa v posledných dvoch týždňoch výrazne spomalilo. Kým ešte v júli hlásili USA aj 70 000 nových prípadov za deň, v poslednom týždni to bolo priemerne okolo 46 000 prípadov, uviedol denník The New York Times (NYT). Šéf Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Robert Redfield však varoval, že pozitívny trend klesajúceho počtu nakazených zatiaľ nepocítili ľudia vo viac ako 20 štátoch, najmä na Stredozápade.

V Spojených štátoch sa od začiatku epidémie vírusom SARS-CoV-2 nakazilo takmer 5,6 milióna ľudí, približne 174 000 z nich zomrelo. Novým prípadov však v augustových týždňoch pribúda pomalšie – tento týždeň priemerná denná bilancia novo infikovaných klesla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom takmer o pätinu. Vo štvrtok úrady informovali o 1 042 úmrtiach. Podľa NYT je to v porovnaní s jarnými mesiacmi, keď zomierali denne aj viac než dve tisícky pacientov, citeľný pokles, ale oproti júlu priemerný počet obetí naopak narástol zhruba na dvojnásobok.

„Dúfajme, že tento a budúci týždeň začne počet úmrtí po celej krajine klesať,“ povedal Redfield odbornému magazínu Journal of the American Medical Association. Upozornil pritom aj na to, že v 21 amerických štátoch zatiaľ počty prípadov nákazy nezačali výraznejšie klesať. Týka sa to najmä amerického Stredozápadu a štátov ako sú Nebraska, Oklahoma, Iowa či Illinois.