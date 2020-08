NÁZOR: Matovič chce nasekať štátne firmy. Sulíkove budú protištátne?

Menej štátu alebo viac štátu? Richard Sulík (SaS) by sa najradšej zbavil aj toho, čoho sa nemusí. Igor Matovič (OĽaNO) by najradšej riadil aj to, čo netreba.

Nedávno prebleskli správy o tom, že sa Slovensko vzdalo predkupného práva na kúpu podielu vo Východoslovenskej energetike, kde síce štát má 51 percent, ale po privatizácii odovzdal riadenie firmy do rúk zahraničných vlastníkov. Štát si teda mohol kúpiť späť to, čo už voľakedy mal a v privatizačnom ošiali to predal.

Ak by minister hospodárstva Richard Sulík len povedal, že odhadovaná cena zvyšného podielu bola príliš vysoká a dodal ešte niečo tradičné o prázdnej špajzi, tak by to zrejme nevzbudilo toľko pozornosti ako keď to zaklincoval slovami, že Nemci to aj tak dokážu riadiť lepšie. A potom tradične dodal, že štát je najhorší možný vlastník. A napriek tomuto názoru si u Nemcov, ktorí si medzi sebou posúvajú vlastníctvo Východoslovenskej energetiky a preto potrebujú slovenský súhlas, vybavil zase predkupné právo na paroplynovú elektráreň Malženice. To je podnik, ktorý presne tí istí Nemci, ktorí to vedia riadiť lepšie ako štát, postavili a riadili tak, že elektráreň nakoniec skončila ako nečinná a zakonzervovaná.

Na opačnej strane koalície sa to zase len tak hemží nápadmi, čo všetko dokáže štát lepšie manažovať. Po už skôr ohlásenej štátnej IT firme duo Igor Matovič a Ján Budaj predstavilo svoje predstavy o štátnej právnickej superkancelárii a štátnej strážnej službe. A to ešte v zálohe číha Boris Kollár so svojimi štátnymi nájomnými bytmi (v jeho predstavách za peniaze z Európskej únie a od dôchodkových správcovských spoločností) a lacnými autami za štátne (predvolebný sľub, o ktorom po voľbách už ani radšej nehovorí).

Takže tu máme dva živly, jeden štátny (viac štátu) a druhý protištátny (menej štátu). Ich predstavy sa skôr či neskôr musia zraziť. Ak má pravdu Sulík, a štát je mizerný manažér, tak nám Matovičove a Budajove nápady len urobia prievan v peňaženke. Ak ich nápady budú fungovať, tak nám prievan narobí Sulík so svojou snahou zbaviť sa silou-mocou štátnych podielov. Jeho strana SaS sa totiž roky netají tým, že by najradšej predala, čo sa len dá – od nemocníc, cez teplárne až po podiely v energetike.

Každá nová vláda, najmä keď je predtým v tuhej opozícii, prichádza k moci s tým, že to vie robiť lepšie ako predchádzajúca garnitúra. Každá voličom hovorí, že ich nápady sú nápaditejšie, ich odborníci odbornejší a ich pôsobenie pôsobivejšie. Ak preberáte riadenie štátu s tézou, že štát je zlý vlastník, vzbudzuje to pochopiteľnú otázku – ako chcete dobre riadiť štát, keď nedokážete dobre riadiť ani štátny podnik?

Nie je účelné, aby mal štát prsty všade. Naopak, kde nemusí, tam nech sa nepchá. Existujú však aj strategické záujmy štátu – to je napríklad vyššie spomínaná elektráreň Malženice a to je aj dôvod, prečo Sulík zabezpečil predkupné právo na tento podnik, ktorý nedokázal rozbehnúť jeho súkromný vlastník a tak sa ho určite rád zbaví.

Existujú aj prirodzené monopoly, ako je distribučná sieť Východoslovenskej energetickej, ktorá svoje zisky opiera o domácu klientelu. Sulík pochválil ich zahraničných majiteľov, že chystajú veľké investície, ale skôr či neskôr im tieto investované peniaze ľudia a firmy na východe Slovenska vrátia – do centa. Distribúcia energie je niečo, čo potrebujete 24 hodín denne. Čo firme prináša tržby 24 hodín denne. Z peňazí miestnych ľudí. Ale nakoniec vám polovica zo zisku odpláva do zahraničia.

Koalícia nám prezentuje dva extrémy, ktoré nemusia dopadnúť dobre. Na jednej strane chce vyrábať štátne firmy s pochybnou perspektívou, na druhej strane tu je snaha zbaviť sa štátnych podielov tam, kde to nie je nevyhnutné. Svojho času sme privatizovali aj to, čo nebolo nutné. Za predaj prišli peniaze a rozplynuli sa – kto dnes dokáže povedať, či boli rozumne využité? Dali sme prednosť jednorazovému výberu z kasičky, už z nej nič ďalšie nepritečie.

Samozrejme, môžeme fungovať aj s tým, že Nemci (či iné národy) to za nás zariadia. Potom sa však nečudujme, že tí Nemci budú mať vyššie platy či dôchodky ako Slováci.

Pozrite si TOP 10 videí TV Pravda

1.

Igor Matovič a Ján Budaj (obaja OĽaNO) hovoria o tom, že treba poriadne preveriť všetky zmluvy na právne a poradenské služby, ktoré ležia na jednotlivých ministerstvách. To je chvályhodné, proti takejto revízii nemožno nič namietať, občas je potrebné vyvetrať. Potom sa však Matovič vrátil k svojej matematike z čias opozičného politika, zobral maximálnu cifru za právne služby z jednej zmluvy, ktorú nikto nikdy nefakturoval, násobil, delil, sčítal a odčítal – a vyšlo mu, že lacnejší bude advokát v štátnej právnickej superfirme. A tak vyhlásil vojnu ‚nečestným‘ právnickým kanceláriám, ktorým cez tlačovku oznámil, že štát si založí vlastnú kanceláriu a kúpi si ich najlepších právnikov. Aby jeho kolega Budaj nezaostal s nápadmi, tak zase vymyslel štátnu SBS-ku, aby okrem iného mali vyslúžilí policajti či vojaci kde robiť.

2.

Expremiér Robert Fico je právnik (Smer) a tak sa na Matovičovom nápade so štátnou právnickom kanceláriou celkom pobavil. Čo považuje za problém? Zaujímavá bola však aj malá poznámka, ktorú dnes ešte politik Fico medzi rečou len tak utrúsil – že sa raz vráti k právnickej praxi, so zameraním smerom na zahraničie.

3.

Rámcovú zmluvu s vysokou sumou za právne služby našiel Matovič v jednej z firiem, ktoré patria do rezortu ministra hospodárstva Richarda Sulíka, pochádzala ešte z čias vlády Petra Pellegriniho. Takže Matovič už tradične spucoval Pellegriniho, následne Sulíka a tomu ešte naložil aj za to, že navrhol debatovať o odluke cirkvi od štátu. Sulík na to hovorí, že výzvy Matoviča sú kompletne mimo. Prečo?

4.

Matovič si to rozhádzal aj s lekármi. Keď ohlásil balík 50 miliónov eur, určený na odmeny ľuďom, ktorí stáli v prvej línii boja proti koronavírusu, špeciálne spomenul lekárov, že z neho nič nedostanú. Tí to brali ako urážku a žiadali ospravedlnenie. Matovič sa bránil, že ich ničím neurazil a že tiež budú odmenení, ale pôvodne si myslel, že z iného balíku na odmeny, kým mu to „Marek (Krajčí) nevysvetlil“, že iný balík je určený iným ľuďom. Potom sa roztrhlo vrece s požiadavkami ďalších profesií, ktoré si tiež myslia, že prispeli k boju proti pandémii a že by tiež mali dostať odmeny. Dodnes nie je jasné, kto a čo dostane.

5.

A ešte raz Fico – ako opozičný politik je vo svojom živle a ako pred časom sľúbil, zahryzol sa vláde do krku. Využil mlčanie vlády o prípade Slováka Jozefa Chovanca, ktorý vo februári 2018 zomrel po incidente na letisku v belgickom Charleroi za škandálnych okolností, keď mu dlhé minúty kľačali policajti na hrudi a jedna policajtka dokonca hajlovala. Video o tomto incidente sa na verejnosti objavilo len pred pár dňami. Fico tvrdí, že by už dávno volal premiérke a predvolal si veľvyslanca. Slovenská vláda už v tejto veci odovzdala belgickej strane verbálnu nótu. Fico situáciu využil a uviedol, že sme považovaní na Západe za ľudí druhej kategórie.

6.

Ďalšia zahraničná udalosť, ktorá rezonuje na Slovensku, je situácia v Bielorusku, kde po prezidentských voľbách pritvrdila aj hlava štátu Alexander Lukašenko, aj opozícia. Ten prvý hovorí, že voľby jasne vyhral, zahraničie ho chce zvrhnúť, a poslal do ulíc policajtov, opozícia hovorí, že Lukašenko prehral a má odovzdať moc. Bielorusi, protestujúci v uliciach, majú podporu Európskej únie, ktorá výsledky volieb neuznala. Slovensko vyjadrilo solidaritu s protestujúcimi aj osvetlením Bratislavského hradu v bieloruských farbách.

7.

Tohtoročné počasie v lete bolo poriadne daždivé a tam, kde prišli prívalové zrážky, to bolo poriadne drsné. Pozrite si ako dažde zatápali Senec (prvé video) a diaľnicu D1 premenili na rieku.

8.

Ako bude vyzerať začiatok školského roka nevie nikto, ani minister Branislav Gröhling, aj keď sa tvári, že áno. Predstavil síce súbor pravidiel, ktorými sa majú školy riadiť, ale pre mnohých pracovníkov v školstve je nepredstaviteľné, že to tak bude fungovať.

9.

V roku 1968, 21. augusta, vtrhli do Československa vojská „spriatelených“ krajín. Aj Husák to nazval okupáciou, parlament doteraz nie, hovorí o auguste 68 Ján Budaj.

10.

Ako možno vypadnúť z Ligy majstrov a pritom si ani nekopnúť do lopty, sa zrejme presvedčí Slovan Bratislava. Napriek tomu, že mal dostatočný počet hráčov bez koronavírusu, Faerské ostrovy robili, čo mohli, aby slovanistov na ihrisko nepustili. UEFA rozhodne, čo ďalej v pondelok, ale pre Slovan to nevyzerá dobre. Kto za to môže? Koronavírus, nedôslednosť slovanistov, miestne úrady či nedomyslené pravidlá? Pozrite si, čo na to povedal zástupca klubu Ivan Kmotrík ml. po prílete z Faerských ostrovov.