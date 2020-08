Minister Krajčí na podpredsedu OĽaNO kandidovať nechce

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí nemá záujem ašpirovať na novembrovom sneme OĽaNO na post podpredsedu hnutia. Krajčí to uviedol v online diskusii TV Markíza Na telo plus.

Nie vyslovil Krajčí aj v prípade otázky, či menovaním bývalého starostu bratislavských Vajnôr Jána Mrvu do pozície riaditeľa Úradu geodézie, kartografie a katastra SR neporušilo OĽaNO sľub o skoncovaní s politickými nomináciami. Naopak, kladne odpovedal Krajčí na otázku, či návrh rozpočtu na rok 2021 bude rátať aj s rastom platov v zdravotníctve.

V to, že sa do návrhu rozpočtu 2021 premietne aj minimálne päťpercentné zvýšenie platov učiteľov, verí zasa minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Na záver diskusnej relácie pripustil aj to, že si vie v budúcnosti predstaviť vedenie strany. „Momentálne si to viem predstaviť, uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia,“ povedal. Čo si však v súčasnosti nevie predstaviť, je budúca spolupráca so vznikajúcou stranou Hlas – sociálna demokracia.