Minister Korčok: Rozhodnutie bieloruského veľvyslanca vyvolalo rešpekt

Rozhodnutie bieloruského veľvyslanca Igora Leščeňu vyvolalo na Slovensku i za hranicami veľký rešpekt. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) po pondelkovom prijatí odchádzajúceho veľvyslanca na pôde rezortu diplomacie.

VIDEO: Prečo sa bieloruský veľvyslanec Leščeňa postavil proti Lukašenkovi.

Korčok sa veľvyslancovi poďakoval za doterajšie pôsobenie na Slovensku. „Príbeh bieloruského veľvyslanca potvrdzuje, že aj diplomati sa dostávajú do hraničných situácií, ktoré im už viac nedovoľujú zastupovať vlastnú krajinu. Takto chápem rozhodnutie bieloruského veľvyslanca, ktoré na Slovensku, ako aj za našimi hranicami vyvolalo veľký rešpekt,“ uviedol v stanovisku, ktoré TASR zaslal tlačový odbor ministerstva.

Situácia v Bielorusku nás podľa šéfa slovenskej diplomacie nenecháva ľahostajných, pričom stanovisko SR je jednoznačné. „Sme za okamžité ukončenie násilia a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, zopakovanie prezidentských volieb v Bielorusku za dodržania príslušných medzinárodných štandardov a bezodkladné začatie politického dialógu medzi bieloruskými úradmi a tamojšou spoločnosťou,“ zdôraznil.

Ministri zahraničných vecí krajín EÚ sa budú podľa tlačového odboru Bieloruskom najbližšie zaoberať na svojom neformálnom zasadnutí vo formáte Gymnich v Berlíne.

Leščeňa vo svojom vyhlásení pre médiá na pôde slovenského ministerstva zahraničných vecí povedal, že v Bielorusku vidí „unikátne pohyby bez presných lídrov, ktorí by povedali národu, kam ho vedú“. Prosí tiež bieloruskú vládu, aby preskúmala všetky vyhlásenia o tom, že proti ľuďom sa použilo násilie. Vytvoriť by sa podľa neho mala komisia zložená z tých, ktorí sú „za a proti vláde“, ako aj zo zástupcov bezpečnostných zložiek, prokuratúry či lekárov. Odchádzajúci veľvyslanec zároveň zdôraznil, že to, čo sa deje v Bielorusku, nemá žiadne geopolitické základy. Krajina musí mať podľa neho dobré vzťahy s EÚ, Spojenými štátmi americkými i ďalšími veľkými hráčmi.

Leščeňa rezignoval z postu veľvyslanca na Slovensku v utorok 18. augusta. Stalo sa tak po tom, ako podporil občanov Bieloruska, ktorí protestujú proti údajne sfalšovaným výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta, v ktorých zvíťazil úradujúci prezident Alexandr Lukašenko.