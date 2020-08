ONLINE: Klinické testy vakcíny proti koronavírusu začala aj Kuba

6:00 Vlastnú vakcínu proti chorobe COVID-19 začala klinicky testovať tiež Kuba. Jej očkovacia látka nazvaná Soberana 01 (Zvrchovaná 01) je tak jednou z troch desiatok vakcín proti chorobe spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2, ktoré sú teraz vo svete klinicky testované. Informoval o tom server BBC Mundo. V tejto fáze, ktorá potrvá do konca októbra, má byť kubánska vakcína testovaná na asi 700 dobrovoľníkoch vo veku 18 až 80 rokov. Ďalšia fáza potrvá do januára budúceho roka a v polovici februára by mali byť známe výsledky. Ak by sa vakcína preukázala ako bezpečná a účinná, stala by sa podľa BBC prvou vakcínou proti COVIDU-19 vyvinutou v Latinskej Amerike.

Vakcínu vyvinul Finlayov inštitút vakcín v Havane, pomenovaný po kubánskom epidemiológovi, ktorý koncom 19. storočia objavil prenášača žltej zimnice. Kubánski vedci vyvinuli v minulosti rad vlastných vakcín, okrem iného proti meningitíde, rakovine pľúc či hepatitíde typu B. Podľa epidemiológa z univerzity v americkej Atlante Felipeho Lobela, ktorého citoval server BBC, Kubánci majú kapacitu i expertov účinnú vakcínu vyvinúť. Lobel zároveň uviedol, že on sám by nedôveroval vakcíne, ktorá nebola otestovaná na niekoľkých tisícoch ľudí a vo viacerých štúdiách. Dodal tiež, že je dôležité, aby sa vyvíjali rôzne vakcíny, pretože sa môžu líšiť v účinnosti pre rôzne skupiny – vekové či geografické.

V súčasnej dobe sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na svete v klinickom testovaní tri desiatky vakcín, z toho šesť ich je v tretej fáze testovania. Za vedúceho kandidáta považuje WHO látku AZD1222, nazývanú tiež oxfordská vakcína, ktorú vyvinula firma AstraZeneca s vedcami z britskej Oxfordskej univerzity a ktorá je tiež v tretej fáze testovania. V Latinskej Amerike sa ju chystajú vyrábať Argentína, Mexiko a Brazília, ktoré už na jej výrobu pre tento región podpísali zmluvu.

„Soberana je prvým vlastným kandidátom v Latinskej Amerike, prvým od krajiny, ktorá je chudobná v ekonomických zdrojoch, ale bohatá duchom,“ povedal ku kubánskej vakcíne miestny epidemiológ Vérez Bencomo. Viedol tím, ktorý vyvinul napríklad kubánsku vakcínu proti hemofilnej nákaze typu B.

Kuba patrí v Latinskej Amerike ku krajinám relatívne veľmi málo postihnutým pandémiou COVIDU-19. Doteraz sa na Kube, ktorá má 11 miliónov obyvateľov, potvrdilo len približne 3 680 nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, z toho 91 ľudí v súvislosti s nákazou zomrelo. Tento mesiac ale zaznamenávajú na Kube výraznejšie denné nárasty nakazených, a to najmä v Havane.