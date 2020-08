Na testy na koronavírus čakalo množstvo ľudí. Poslal ich tam status poslanca

Desiatky ľudí stáli v pondelok doobeda v rade pred odberovým miestom na COVID-19 na bratislavských Kramároch. Upozornil na to čitateľ Miloš, ktorý do redakcie poslal fotografiu dlhého radu ľudí s rúškami.

„Jedna zo zdravotných pracovníčok skonštatovala, že toľko ľudí ešte nemali,“ komentoval Miloš. Dodal, že podľa zdravotníčky sa pod to podpísal status na sociálnej sieti, ktorý uverejnil bratislavský mestský poslanec Adam Berka, v ktorom potvrdil, že je pozitívne testovaný na ochorenie a priznal, že počas inkubačnej lehoty navštívil viaceré podniky a akcie v Bratislave a v Nitre.

„Bol som v centre Bratislavy pár dní po sebe, medzi ľuďmi, v niekoľkých baroch, v jednom klube a na diskotéke. V sobotu 15. 8. som šiel na Flaam fest do Nitry. Toto boli len tri dni pred vypuknutím prechladnutia (COVID-19), predtým som sa normálne pohyboval v meste a riešil pracovné stretnutia a chodil do obchodov,“ spresnil v nedeľu Berka. Prvé príznaky, škriabanie v hrdle, pocítil v nedeľu 16. 8., pripísal to však žúrom. „Malo to rovnaký priebeh ako viróza. V nedeľu 16. 8. ma škrabalo v hrdle, v pondelok a utorok som preležal doma s teplotami. Po dvoch dňoch ležania s teplotami a bolesťou očí a hlavy som sa vypotil a v stredu som sa už cítil fajn,“ opísal poslanec.

Hneď ako pocítil prvé príznaky, objednal sa cez internet aj na test na koronavírus, termín na odber vzorky však ani po viacerých dňoch nedostal. „Vo štvrtok 20. 8. som preto šiel na test bez objednania, na Kramároch mi ho spravili zadarmo, čakal som len hodinu. Výsledky som obdržal po dva a pol dňoch,“ dodal Berka. Od koho sa nakazil, poslanec nevie. Cez status však vyzval všetkých, ktorí s ním boli v kontakte, aby šli pre istotu na test.

Univerzitná nemocnica Bratislava má tri mobilné odberové miesta, a to pred Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda (Petržalka), pred Nemocnicou Ružinov a tiež pred Infekčným pavilónom na Kramároch. Podľa hovorkyne nemocnice Evy Kliskej kapacitne odberové miesta zatiaľ postačujú.

„Žiaľ, pán poslanec svojím statusom spôsobil to, že pred mobilným odberovým miestom na Kramároch sa v pondelok zhromaždili stovky ľudí, čo je v aktuálnej epidemiologickej situácii neprípustné,“ zdôraznila Kliská. Pripomenula, že v odberovom mieste na Kramároch netestujú všetky osoby, len tie s vydaným COVID passom alebo osoby s jasnými príznakmi ochorenia.

„V odberovom mieste na Kramároch sú vyšetrené aj osoby bez COVID passu, ale iba v prípade, ak vykazujú jasné príznaky tohto ochorenia,“ uviedla Kliská.

K pondelku dňu fungovalo na Slovensku 56 odberových miest, s dennou kapacitou otestovaných ľudí od desať do 150. Odporúča sa, aby sa záujemcovia o test vopred zaregistrovali na stránke www.korona.gov.sk, kde vyplnia elektronický formulár. Pacient dostane termín, kedy sa má na vybrané odberové pracovisko dostaviť – získa tak tvz. COVID pass. Bez neho, teda bez objednania vopred, je možné pacienta otestovať len vo výnimočných prípadoch.

Rezort zdravotníctva avizuje, že počet odberových miest sa bude podľa epidemiologickej situácie zvyšovať. „Počet miest závisí od aktuálneho dopytu, regionálne úrady verejného zdravotníctva v jednotlivých regiónoch situáciu monitorujú a v nadväznosti na to sa pristupuje k opatreniam, ktoré reflektujú aktuálnu situáciu a potreby v krajine,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. Zároveň zdôraznila nutnosť elektronickej registrácie pred odberom.

„Dôležitým krokom, ktorým možno predísť dlhým radom je, aby sa ľudia, ktorí prichádzajú na testovanie na COVID-19 do odberových miest, najskôr zaregistrovali cez elektronický formulár. Tento krok eliminuje zhromažďovanie veľkého počtu ľudí pred odberovými miestami,“ uzavrela Eliášová.