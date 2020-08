Hrubala preverí, ako je to s bytom dcéry sudcu Trubana

VIDEO: Predseda ŠTS Hrubala preverí, ako je to s bytom, ktorý získala dcéra sudcu Trubana od osoby, o ktorej sa hovorí v kauze Dobytkár. Upozorňuje však, že „fakt sám osebe, že niekto kúpil byt od osoby, ktorá je podozrivá v nejakej kauze, ešte nestačí na vyvodenie negatívnych konzekvencií“.

Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák sa má v stredu popoludní stretnúť s predsedom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Jánom Hrubalom. Od rokovania očakáva prijatie záveru, kto bude konať v prípade možnej zaujatosti sudcu ŠTS Michala Trubana pri rozhodovaní o väzbe pre nitrianskeho podnikateľa Norberta B. Mazák naďalej trvá na tom, že konať má predseda ŠTS. Uviedol to v pondelok.

Hrubala v liste Mazáka informoval, že v prípade vykonáva potrebné úkony a zisťuje skutkový stav. Zároveň ho požiadal o osobné stretnutie. Na ňom by mal predseda Súdnej rady SR dostať bližšie informácie.

„Na pôde Súdnej rady už máme uzavreté vyšetrovanie až na jeden úkon,“ dodal Mazák s tým, že by ho mali ukončiť do stredy. Oboznámil s ním aj členov Súdnej rady, ktorých požiadal o odporúčanie, či začať alebo nezačať konanie. Trubanov prípad by chcel predseda Súdnej rady SR zároveň využiť na to, aby sa začali formovať etické pravidlá pre sudcov.

Sudca ŠTS Michal Truban vypovedal 10. augusta pred osobitnou komisiou Súdnej rady SR v súvislosti so svojou možnou zaujatosťou pri rozhodovaní o väzbe pre nitrianskeho podnikateľa Norberta B. Predseda Súdnej rady SR následne informoval, že poslal Hrubalovi opätovne list, aby posúdil Trubanovo konanie a oznámil mu výsledok. Rozhodnutie sudcovskej rady, ktorá vyzvala na činnosť Súdnu radu SR, považuje za vecne nesprávne a zavádzajúce.