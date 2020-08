ONLINE: Nemecko predĺži pomoc tým, koho postihla pandémia

6:00 Nemecká vládna koalícia sa v utorok neskoro večer dohodla na predĺžení opatrení proti dopadom pandémie choroby COVID-19 na najväčšiu európsku ekonomiku. Týka sa to napríklad skráteného pracovného týždňa a zmrazenia pravidiel insolvencie, informovala agentúra Reuters. Nemecká ekonomika sa v druhom štvrťroku prepadla oproti predchádzajúcim trom mesiacom kvôli pandémii o rekordných 9,7 percenta. Ide o najprudší pokles od roku 1970, keď sa údaje začal sledovať. Vláda sa snaží dopady pandémie čo najviac zmierniť. Na jeseň 2021 sa majú konať voľby, pripomenula agentúra Reuters.

„Koronavírus zostáva realitou a výzvou,“ konštatovala Annegret Krampová-Karrenbauerová, predsedníčka Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU), po sedemhodinovom rokovaní s koaličnou sociálnou demokraciou (SPD). „Dnes sme sa zhodli predĺžiť dôležité a efektívne opatrenia, s pomocou ktorých sa musíme vysporiadať s koronavírusom,“ dodala.

Medzi hlavné rozhodnutie patrí predĺženie skráteného pracovného týždňa. Nemecký štát bude dorovnávať do konca budúceho roka mzdu ľuďom, ktorým bol kvôli menšiemu dopytu znížený úväzok. Pôvodne to malo byť do marca 2021. Do konca tohto roka bude naďalej finančne pomáhať malým a stredným podnikom.

Strany nemeckej vládnej koalície sa ďalej dohodli na predĺžení opatrení, ktoré majú predísť bankrotom firiem. Podniky, ktoré sa kvôli pandémii ocitnú vo finančnej núdzi, môžu odložiť oznámenie o insolvencii do konca roka. Vláda kancelárky Angely Merkelovej už na začiatku júna schválila balík opatrení na pomoc ekonomike v hodnote 130 miliárd eur.