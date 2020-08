Prísnejšie kontroly a pokuty. Na ľudí sa pri víruse už nechcú spoľahnúť

Utorňajšiemu stretnutiu predchádzalo zasadnutie konzília odborníkov, ktoré pokračovalo aj vo večerných hodninách. ,Venovali sme sa preto najmä technickým veciam, najmä distribúcii ochranných prostriedkov a otvoreniu letísk," spresnil po niekoľkohodinovom rokovaní krízového štábu minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Od siedmeho septembra Slovensko umožní komerčné lety zo všetkých krajín. Povinnosťou každého cestujúceho však bude vyplniť elektronický formulár, kde uvedie, z ktorej krajiny sa vracia a kde sa bude po návrate zdržiavať. „Pokiaľ prídu ľudia z rizikových krajín, budú sa musieť preukázať negatívnym testom a ísť do karantény,“ zdôraznil Mikulec. Špeciálny portál, kde sa budú musieť cestujúci zaregistrovať, pripraví rezort vnútra. Každý cestujúci, bez ohľadu na krajinu, z ktorej priletí, sa bude musieť podľa ministra dva týždne kontrolovať, či sa u neho neprejavia príznaky ochorenia.

Ak sa bude epidemiologická situácia zhoršovať, Mikulec nevylúčil ani opätovné zavedenie kontrol na hraniciach. Krízový štáb tiež stanovil zariadenia, kde v prípade potreby budú musieť ľudia stráviť štátnu karanténu. Tú však chce využiť až v krajnom prípade.

Prísnejšie tresty

Rezort vnútra však zvažuje, že nedodržiavanie epidemiologických opatrení bude trestať prísnejšie. „Kontroly dodržiavania opatrení budú častejšie, prísnejšie a budú sa udeľovať pokuty,“ upozornil minister. Spoliehať sa na osobnú zodpovednosť ľudí už podľa ministra nestačí.

Mikulec zároveň uistil, že nemocnice sú dostatočne zásobené ochrannými prostriedkami. „Spôsob zabezpečovania prostriedkov je efektívnejší a transparentnejší,“ pokračoval Mikulec. Aj tie sa stali témou stretnutia.

„Hovorili sme aj o vyskladňovaní zásob a zhodnotili sme spoluprácu so samosprávami v tejto oblasti ako dobrú,“ uviedol Jozef Rudolf, šéf štátnych hmotných rezerv. Pripomenul, že všetky orgány ústrednej štátnej správy si musia v prvom rade ochranné pomôcky zadovážiť vo vlastnej réžii. „Ak by však nastala kríza, poskytneme ich, a to najmä zdravotníkom a opäť v spolupráci so samosprávami,“ spresnil Rudolf.

Tvrdí, že Slovensko má dostatočný počet testovacích setov na koronavírus. „Hlavný hygienik Ján Mikas potvrdil, že krajina je zásobená na 30 až 40 percent a sety sa priebežne dopĺňajú,“ dodal Rudolf.

Školy bez zmien

Mikas spolu s ministrom zdravotníctva Markom Krajčím pokračovali v rokovaní na konzíliu odborníkov. To by malo zasadať aj v stredu a vo štvrtok. Zmeny či úprava opatrení by mali byť preto známe až vtedy.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) však uistil, že ďalšie výrazné zmeny školy už nečakajú. Podľa neho témou sa ešte môžu stať študenti z cudzích krajín či doladenie detailov pred začiatkom školského roka.

„Mali by sa spresniť podrobnosti týkajúce sa študentov prichádzajúcich z červených krajín a možno sa bude riešiť otázka toho, či deti s astmou a dýchacími problémami budú musieť nosiť v škole rúško,“ naznačil minister. Zdôraznil však, že je potrebné, aby výnimiek bolo čo najmenej.

„Rodičia by sa to nemali snažiť obísť, ide o opatrenie, ktoré má platiť dva týždne a keď to prežijeme, prežijeme celý školský rok,“ apeloval Gröhling. Prvé dva septembrové týždne by mali žiaci druhého stupňa a stredoškoláci nosiť povinne rúško aj v triedach, nielen v spoločných priestoroch školy.

Člen krízového štábu a lekár Peter Visolajský otvorením letísk nadšený nie je. „Druhá vlna koronavírusu tu je, nie je to nič prekvapivé. Preprava lietadlom je riziková, ide o dobré prostredie pre šírenie ochorenia,“ poukázal Visolajský. Pripomenul, že opatrením sa bude ešte zaoberať konzílium odborníkov. „Cestovaniu lietadlom by sa mali ľudia vyhnúť,“ uzavrel odborník.