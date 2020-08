Zmeny v 13. dôchodku: Je to antisociálne šialenstvo, odkazuje Tomáš

Už v novembri by mali dostať penzisti 13. dôchodok, a to vo výške od 50 do 300 eur. Vláda súhlasila s úpravou zákona, ktorý krátko pred voľbami presadila strana Smer. Pôvodne mali dôchodcovia dostať pevnú sumu 460 eur. „Sme rodina koná v rozpore s predvolebnými sľubmi a v rozpore so svojím konaním, lebo pôvodný zákon podporili všetci poslanci hnutia,“ kritizuje návrh ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) nezaradený poslanec Erik Tomáš. V rozhovore pre TV Pravda komentuje aj situáciu v tripartite.