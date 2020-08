Štát pošle policajtov a vojakov kontrolovať opatrenia proti vírusu

Dodržiavanie tzv. protikoronových opatrení budú kontrolovať aj policajti a vojaci. Zároveň sa od septembra rozšíri zoznam rizikových krajín. Nosenie rúšok v triede by sa nemuselo týkať všetkých detí. Konkrétne detaily opatrení by malo vo štvrtok po dvoch dňoch rokovania prezentovať konzílium odborníkov.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) priznal, že situácia s pandémiou sa čoraz viac komplikuje. „Mysleli sme, že budeme schopní pripraviť utorňajšiemu zasadnutiu Ústredného krízového štábu nejaké podklady, ale neboli sme toho schopní,“ skonštatoval pred rokovaním vlády Krajčí. Konzílium zasadalo v utorok od rána a pokračovalo až do neskorých nočných hodín, rovnako zasadalo aj v stredu. Vo štvrtok by mali byť známe výsledky zasadnutia. „Druhá vlna tu je, a je vážnejšia ako tá prvá, opatrenia však nie sú také striktné a je ťažké teraz rozhodnúť, čo sa bude diať od prvého septembra,“ uviedol Krajčí.

Podľa šéfa rezortu zdravotníctva prichádza aj čas na to, aby do situácie vstúpili silové zložky štátu, čiže armáda a polícia. Tie majú pomáhať monitorovať dodržiavanie nastavených opatrení. „Je neprípustné, aby ľudia chodili do obchodov, mestskej hromadnej dopravy či uzavretých podnikov, kde je vysoká koncentrácia ľudí, bez rúšok. Komunitné šírenie na Slovensku však zatiaľ nie je,“ dodal Krajčí.

VIDEO: Krajčí: Superšíritelia roznášajú vírus medzi Slovákov.

Cestovateľská mapa sa zmení

Zmeny však prídu. Krajčí avizoval, že viaceré v súčasnosti zelené, teda bezpečné, krajiny sa stanú červenými, teda nebezpečnými. „Nie je dobré plánovať si dovolenku na september vrátane štandardných turistických destinácií, pretože situácia najmä v Chorvátsku je v súčasnosti naozaj veľmi kritická,“ naznačil minister. Ústredný krízový štáb pritom však v utorok povolil od siedmeho septembra komerčné lety zo všetkých krajín. Povinnosťou každého cestujúceho bude vyplniť elektronický formulár na portáli ministerstva vnútra, kde uvedie, z ktorej krajiny sa vracia a kde sa bude po návrate zdržiavať. Ak prídu ľudia z rizikových krajín, budú sa musieť preukázať negatívnym testom a ísť do karantény. Každý cestujúci, bez ohľadu na krajinu, z ktorej priletí, sa bude musieť dva týždne kontrolovať, či sa uňho neprejavia príznaky ochorenia.

Letecké spoločnosti avizujú, že postupne obnovia spojenie z Bratislavy s rizikovými krajinami. „Budú umožnené prílety na Letisko M. R. Štefánika z Ruska, Ukrajiny, zo Severného Macedónska, Spojených arabských emirátov či zo Srbska. Čiže budú umožnené lety, ktoré boli v letových poriadkoch dopravcov aj pred koronakrízou a ktoré boli dosiaľ stále zakázané,“ informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Superšíritelia

Snahou konzília bude prijať opatrenia najmä voči superšíriteľom nákazy. „To sú ľudia s rizikovým správaním, z infikovaných tvoria asi 10 percent a týchto 10 percent nesie vinu za ďalších 80 percent tých, ktorí sa následne nakazia,“ zdôraznil Krajčí. Dodal, že nezodpovedné správanie spôsobí, že dohľadanie kontaktov bude trvať nejaký čas. Infikovaných v Bratislave môžu preto podľa jeho slov pribudnúť desiatky až stovky. Rozhodnutiu mesta prejsť zo zelenej rovno do červenej fázy sa nečuduje. „Slovensko tiež potrebuje posilniť testovacie kapacity,“ poukázal minister. Pripustil preto aj vytvorenie veľkokapacitných miest, o čom rezort zdravotníctva rokuje aj so súkromnými laboratóriami.

Na zavedenie COVID semafora sa v súčasnosti pripravuje aj Trnava. „Ďalší prípad ochorenia sa vyskytol v Materskej škole V jame 27, ktorá bola počas augusta otvorená,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. Rodičov detí postupne kontaktuje regionálny úrad verejného zdravotníctva. „Situáciu máme pod kontrolou, budú testovaní zamestnanci aj deti,“ dodala viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.

ZMOS očakáva problémy

Obavy pred začiatkom septembra má aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré očakáva na školách problémy s výdajmi obedov či s vyhradením karanténnych miestností pre podozrivých žiakov či učiteľov. Pri výdaji obedov bude podľa predsedu ZMOS Branislava Trégera problémové dodržiavanie všetkých hygienických opatrení. „Ak sa príde napríklad najesť 20 detí, bude im vydaný obed. Následne bude treba dezinfikovať celú jedáleň a potom sa príde najesť ďalších 20 detí, po ktorých bude treba znovu dezinfikovať celú jedáleň. Obávame sa, že už len samotný výdaj obedov môže narušiť vyučovací proces,“ povedal Tréger. Problémové bude podľa neho aj fungovanie karanténnych miestností. Podľa Trégera človek, ktorý sa bude dieťaťu venovať v karanténnej miestnosti, bude škole chýbať na inom mieste.

Aké opatrenia majú školy dodržiavať v súvislosti s pandémiou, upravuje manuál ministerstva školstva. Ten odporúča žiakom druhého stupňa počas prvých dvoch týždňov školského roka nosiť v triedach rúška. Manuál sa však bije s odporúčaním hlavného hygienika, podľa ktorého by mal byť vyučovací proces u všetkých žiakov bez rúšok. „Uvítali by sme preto jednoznačné zosúladenie odporúčaní pre žiakov najmä formou nariadenia. Stretávame sa totiž aj s prístupom rodičov, ktorí odporúčania z manuálu odmietajú, pretože ich dodržiavanie nie je povinné,“ povedal Zdenko Krajčír, riaditeľ sekcie rezortných činností ZMOS.

Odpoveď na túto otázku by malo dať dnešné konzílium. „Úrad verejného zdravotníctva bude následne upravovať svoje nariadenie, bude sa to dávať do súladu,“ uistil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Obavy ZMOS, že školy nezvládnu výdaj obedov pri dodržiavaní hygienických opatrení, pokladá za neopodstatnené. „Netvrdím, že to bude jednoduché, ale školy si vedia upraviť svoj rozvrh tak, aby vydávanie obedov zvládli,“ tvrdí Gröhling. Témou stretnutia odborníkov bude aj detailný postup pri príchode študentov z červených krajín. Konzílium by malo dať odpoveď aj na povinnosť nosenia rúšok v triedach a v spoločných priestoroch škôl, ak pôjde o žiakov, ktorí majú dýchacie problémy. Výnimku by mohli dostať aj sluchovo postihnuté deti či špeciálne základné školy.

Aj napriek tomu, že sa Bratislava dostala do červenej zóny, školy svoje brány pre žiakov podľa ministra otvoria 2. septembra.