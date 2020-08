Sudcovi Trubanovi kvôli Bödörovi prihára

Napriek tvrdeniu jedného zo svedkov, že Truban sa poznal s obvineným a dokonca si od neho sám vybavoval dotáciu pre rodinný penzión, Truban nevidel dôvod hlásiť svoju zaujatosť. Predseda Súdnej rady avizuje, že z kauzy Truban môže byť odstrašujúci príklad.

Kvôli možnému disciplinárnemu stíhaniu sa stretol počas týždňa Trubanov šéf – predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala s Jánom Mazákom, predsedom Súdnej rady, najvyššieho orgánu sudcovskej legitimity. Mali si vymeniť informácie a právne názory, či sa Truban rozhodovaním o väzbe obvineného Norberta Bödöra dopustil disciplinárneho previnenia. Podľa Mazáka v súčasnosti ešte čakajú na výsledky od iných štátnych orgánov, aj od polície.

„Čakám na rôzne podklady, aj od polície,“ naznačil Hrubala. „V polícii došlo k pohybom, ktoré nám vytvárajú technický problém. Inak bol už predseda Hrubala pripravený oznámiť vyhodnotenie zisteného skutkového stavu,“ doplnil ho Mazák.

Mazák s Hrubalom zatiaľ nevyriešili kompetenčný spor v podávaní disciplinárnych návrhov. V Trubanovom prípade sa však už dohodli. „Ak všetky skutkové zistenia vyústia do záverov, že treba podať návrh na disciplinárne stíhanie, podáme ho obaja spoločne,“ priblížil Mazák.

„Výsledok tohto prípadu bude veľmi vážnym precedensom pri skúmaní podobných otázok vo veľmi citlivých kauzách, ktoré tu rezonujú. Musíme ale aj preto dávať pozor, aby boli dodržané všetky práva sudcu Trubana,“ dodal.

V trestnom spise zaoberajúcom sa úplatkami zadokumentovanými v rámci policajnej akcie Dobytkár je výpoveď bývalého zamestnanca ministerstva pôdohospodárstva, dnes obvineného svedka Mareka Kodadu, ktorý tvrdí, že advokát Ján Gajan vybavoval dotáciu aj pre Trubanov rodinný penzión Altmayer v Banskej Štiavnici. Objavili sa navyše aj podozrenia, že Truban sa s Gajanom osobne pozná a zapieral to.

Napriek tomu Truban ako službukonajúci sudca 5. júla v tejto kauze rozhodoval. Dôvody na väzbu Norberta Bödöra obvineného z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti pôvodne Truban nenašiel. Bödör bol preto okamžite prepustený, do väzby ho nakoniec poslal Najvyšší súd 9. júla.

„Najviac ma vyrušuje to, ako sudca Truban vyhodnotil už známe skutočnosti. Najmä, že dostal nenávratný finančný prípevok, ktorý bol podľa svedka vybavovaný protekčne,“ zdôraznil Mazák.

Už ani neočakáva, že Truban tieto podozrenia dokáže vysvetliť. „Pôjdeme do väčšej hĺbky, aby sme aj pre budúcnosť ukázali, že sudca aj v súkromnom živote musí dbať na to, že je sudcom a nemal by mať kontakty, ktoré musí tajiť,“ zdôraznil Mazák.

Ako skonštatovala polícia, celkové úplatky zdokumentované v rámci akcie Dobytkár mali dosiahnuť až 10 400 400 eur. Po piatich policajných raziách bolo dokopy obvinených 22 osôb, 8 z nich je stíhaných väzobne, vrátene bývalého šéfa PPA Juraja Kožucha, známeho finančníka Martina Kvietika, syna vplyvného nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra, bývalého vysokopostaveného člena PPA Ľubomíra Partiku a Mareka Kodadu, bývalého riaditeľa rezortnej sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na rezorte pôdohospodárstva.

