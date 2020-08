Ako a kde zomrel Jozef Chovanec? Možno už v cele

VIDEO: Ako zomrel Slovák Jozef Chovanec v Belgicku (len pre silné povahy, nie je vhodné pre deti). Toto je skraténá verzia, nezostrihanú nájdete v texte nižšie. Pravda video sprístupňuje vo verejnom záujme, aby sa podobná situácia už nikdy nezopakovala. Video denníku poskytla manželka Jozefa Chovanca a jej právnici.

Je 24. februára 2018, 4 hodiny 22 minút. Jozef Chovanec vstáva z postele v cele na letisku v belgickom Charleroi. Ide k dverám do cely a zrejme niečo kričí. Zakrátko začne čelom búchať do mreže. Na ďalších záberoch leží na zemi, sadne si na posteľ a má triašku, potom poskakuje po cele. Opäť mieri k dverám a opäť búcha hlavou o mrežu. Krv strieka na stenu. Potom sa oprie, oči zatvorené, po jeho tvári prúdom tečie krv.

Do cely vchádzajú policajti a muža pacifikujú. Leží na posteli dolu tvárou, ruky a nohy znehybnené putami. Surový zásah proti mužovi z Terchovej zachytila kamera. Vidieť, ako ho dusili a popritom sa zabávali, smiali, jedna zo žien dokonca hajlovala. Zadržaný muž zomrel, podľa oficiálnych správ, o dva dni neskôr v nemocnici na infarkt. Jeho manželka je ale presvedčená, že smrť nastala už v cele, čo uvádza aj analýza, ktorú vypracoval belgický odborník. Denník Pravda ju má k dispozícii.

Prípad vyvolal veľký ohlas na Slovensku. Konanie belgickej polície odsúdila prezidentka Zuzana Čaputová, Slovensko prostredníctvom svojho oficiálneho zastúpenia v Bruseli odovzdalo belgickým orgánom verbálnu nótu. „Vyzývame v nej zodpovedné belgické orgány, aby celú záležitosť bezodkladne, zodpovedne a dôrazne prešetrili,“ uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) o obsahu nóty. Ocenil aj krok vysokého predstaviteľa belgickej polície, ktorý sa na základe medializovaných informácií rozhodol odstúpiť z postu.

Chovanca zadržali na letisku v Charleroi 23. februára 2018 o 19.20. Dôvo­dom malo byť jeho agresívne správanie na palube lietadla. Šesť minút po dvadsiatej hodine letisková polícia kontaktovala pohotovostného lekára. Ten mal určiť, či môže byť pacient umiestnený v cele, alebo ho treba odviezť do nemocnice. Lekár prišiel tesne pred pol dvanástou v noci. Vo svojej výpovedi doktor uviedol, že rozrušený muž mal rozšírené zreničky. Zároveň poukázal na jazykovú bariéru a aj keď ho na záznamoch z cely nevidieť, tvrdí, že do nej vstúpil. Policajti mu povedali, že zadržaný je pravdepodobne pod vplyvom nejakej látky. Odvetil im, že to môžu zistiť jedine hospitalizáciou, no mal pocit, že pacient chce spať. Inak by vraj požadoval odvoz do nemocnice. Priznal, že urobil len vizuálne vyšetrenie, čo sa môže zdať povrchné, no jeho stanovisko by nezmenilo ani odmeranie krvného tlaku či srdcovej frekvencie.

Kamerový záznam ukazuje, ako sa Chovanec nadránom zobudil. Pravda má k dispozícii celý videozáznam. Denníku ho poskytla manželka Jozefa Chovanca a jej právnici, záznam je súčasťou vyšetrovacieho spi­su.

VIDEO: Ako zomrel Jozef Chovanec – nezostrihaný záznam (len pre silné povahy, nie je vhodné pre deti).

Dvere na cele otvorili policajti o 4.31. Nohy a ruky za chrbtom spútavali zranenému mužovi dlhé minúty. Položili ho na posteľ dolu tvárou. Muž pôsobil pomerne pokojne, len občas sa zamrvil alebo niečo povedal. Policajti k nemu tiež občas prehovorili. Záznam je však bez zvuku.

O 4.45 jeden z policajtov predlaktím pritlačil Chovancovi krk. Pár sekúnd nato mu cez hlavu a celú hornú časť tela prehodia deku. Na hrudník si kľakne jeden z policajtov, druhý mu zrejme sedí na nohách. V tej chvíli sa dve policajtky začnú usmievať a tiež pomáhajú pritláčať. O chvíľu ich je v cele na jedného až sedem. Aj napriek tomu policajtka pichá Chovanca do brucha obuškom. Z mimiky vidieť, že väčšina z nich sa zabáva, smejú sa. Ukazujú nepekné gestá a mladá blondína naznačuje tanec, neskôr povzbudzovanie. Vrcholom je jej naznačenie hitlerovských fúzikov a hajlovanie, ktoré kamera zachytila minútu po piatej hodine.

Zdravotníci, ktorých podľa záznamov privolali o 4.38, vstupujú do cely štyri minúty po piatej. Sestrička mužovi hneď pichá injekciu. O necelé dve minúty tam vstupuje aj lekárka, pacientovi dávajú z hlavy dole deku. Už sa nehýbe. Snažia sa mu nahmatať pulz, prevrátia ho na chrbát a jeden zo záchranárov začína s masážou srdca. Sestrička sa pritom smeje a dvíha hore ruky. Neskôr muža, bez známok života, zložili z postele a vyniesli z cely, ktorá zostáva deväť minút po piatej prázdna.

Podľa svedeckých výpovedí a lekárskych záznamov na chodbe Chovancovi sňali putá a resuscitácia bola úspešná. Muža previezli do nemocnice, kde však upadol do kómy a zomrel.

Mŕtvy pred príchodom záchranárov?

Pravda má k dispozícii analýzu belgického lekára Krisa Permentiera. Upozorňuje v nej, že z každého kontaktu s pacientom musí byť vypracovaná lekárska správa, no z vyšetrenia pohotovostným lekárom, ktorý mal zhodnotiť stav zadržaného, žiadna neexistuje. Nenašiel ju ani v súdnom spise. Privolaný lekár podľa neho nadobudol dojem, že Slovák je pod vplyvom drog. „Ak sa nemýlim, medzi ním a pánom Chovancom nedošlo k žiadnej interakcii,“ uviedol Permentier.

Vzápätí pripomenul, že sa nepotvrdilo ani podozrenie na príjem drog či alkoholu, čo ukázala pitevná správa. K samotnému zásahu v cele uvádza, že policajný dôstojník sa na zadržanom nachádzal celou svojou hmotnosťou šestnásť minút, z toho posledné tri mu pomáhal ďalší kolega. V tých okamihoch mal Slovák na sebe asi stokilovú záťaž a jeho dýchanie bolo vážne ohrozené. Okrem toho mal na krku ruku policajta, ktorý ňou vyvíjal tlak, no na záberoch vidieť, že mu tam priložil aj ľavú nohu.

Podčiarkol, že na hlavu zadržaného dali tiež deku, pričom už bol otočený k matracu, tým sa vytvorilo ďalšie upchatie horných dýchacích ciest. „Myslím, že pán Chovanec nepreukazoval žiadne známky života niekoľko minút predtým, ako mu lekárka podala upokojujúci liek do svalu. Je potrebné položiť si otázku, či smrť nenastala už predtým. To by tiež mohlo vysvetliť výrazný mozgový edém,“ mieni Permentier.

Zákrok mal byť vedený inak

Kompletné video si pozrel na žiadosť Pravdy aj slovenský súdny lekár a advokát Peter Kováč. Podľa neho bol zásah neštandardný. „Na záberoch vidieť osobu, ktorá leží na posteli a na jej hrudník je aplikovaný tlak počas pomerne dlhej doby. Ak na hrudník pôsobí sila, ktorá je okolo 50 kilogramov, dochádza k významnému obmedzeniu dýchacích pohybov a môže dôjsť k duseniu. To vedie k rozvoju opuchu mozgu, čo môže spôsobiť, pri pretrvávaní, až nezvratné poškodenie mozgu alebo smrť,“ povedal. Nepozná vraj policajné postupy v Belgicku, no v každom prípade je podľa neho takéto znehybňovanie, dlhotrvajúcim tlakom na hrudník, extrémne rizikové.

Analýzu vypracovanú Permentierom komentoval Kováč slovami, že nie je jasné, z čoho odborník vychádzal, takže nemá možnosť overiť si závery. „Stavba tej správy je ale pomerne logická. Vyplýva z nej, že sa stalo niečo, čo sa stať nemalo a ten zákrok nemal byť vedený takýmto spôsobom,“ hovorí Kováč.

„Ak došlo k sebapoškodzovaniu osoby v cele, dá sa predpokladať, že takýto človek má alterovaný stav či už v dôsledku užitia nejakých psychoaktívnych látok, lieku a podobne, alebo v rámci psychotického stavu,“ vysvetlil.

Pri zámernom sebapoškodzovaní, ako vidieť na videu, je podľa neho namieste čo najskôr privolať odbornú zdravotnú pomoc. Myslí si, že policajti postupovali správne pri zabránení zadržanej osobe v tom, aby pokračovala v ďalšom sebapoškodzovaní, ktoré pre ňu bolo nebezpečné.

„Na kamerovom zázname sa ale zdravotnícky personál objavil až po pomerne dlhom čase. Samozrejme, nepoznám okolnosti dojazdovej vzdialenosti, aké záchranky mali k dispozícii a komplikovanosť dostupnosti na pracovisko, kde nie je bežný prístup. Rozhodujúce by preto bolo vedieť, kedy tú záchranku zavolali,“ objasnil.

Zaujímavé by vraj bolo mať k dispozícii aj zvukový záznam z dotknutého videa. „To asi nebude, ale na tých záberoch si treba všimnúť tváre zasahujúcich policajtov. Ich mimika, smiech a gestá vypovedajú o ich psychickom rozpoložení či postoji k tomu zásahu,“ doplnil s tým, že nešlo o situáciu, ktorá by mala byť zdrojom zábavy.

Nie sme v stredoveku

Bývalý kriminalista Matej Snopko, ktorého Pravda požiadala o jeho odborný názor, je z videa tiež znechutený. „Ak sme aj nahnevaní, zadržaného človeka nemá význam týrať,“ hovorí. Najmä nedostatočne vyškolení policajti podľa neho občas nedokážu správne určiť, prečo sa zadržaný správa divným alebo neslušným spôsobom.

„Kedysi dávno som videl prípad epileptika, ktorý dostal počas výsluchu záchvat z nervozity. Jeho trasenie, slintanie a váľanie sa po zemi nevedeli policajti správne vyhodnotiť. Začali mu nadávať do darebákov a dali mu pár zaúch. Starší kolega, našťastie, rýchlo zavolal lekára,“ spomenul zážitok z praxe.

Medzi policajtmi na celom svete podľa neho existujú ľudia, ktorí sa cítia silnejší, keď si môžu udrieť do sociálne nižšie postaveného chudáka. „Dobre sa pritom aj bavia. Takí v polícii nemajú čo hľadať. Zo zákona sú povinní dbať na ochranu života a zdravia zadržanej osoby, nech by ho akokoľvek nahnevala. Jednoducho nemôžu nikoho trestať ani ponižovať,“ prízvukuje Snopko. Každému z nás sa vraj môže stať, že sa znenazdajky ocitne v cele predbežného zadržania. Dokonca aj policajtovi, ktorý sa zle správal k ľuďom. „Dnes nie sme v stredoveku. Navyše, človek sa takto nechová ani k stresovaným zvieratám v útulku,“ uzavrel.

Pravda má k dispozícii aj preložené výpovede niekoľkých svedkov, ktorí opisujú, čo v osudné skoré ráno robili a počuli. Sú medzi nimi vodič sanitky, zdravotná sestra a hasič. Väčšinou pôsobia tak, že navzájom sa chcú kryť. Zhodne tvrdia, že zadržaného muža sa im na chodbe, mimo cely, podarilo oživiť a potom bol prevezený do nemocnice. Jeden z policajtov však spomenul aj cynickú vetu, ktorú mala predniesť zasahujúca lekárka. „Dáme dávku, a ak dôjde k zástave srdca, nebude to veľká strata pre nikoho,“ citoval ju. Jej kolegovia však tvrdia, že nič také nepočuli.

VIDEO: Smer kritizuje vládu, že jej reakcia na smrť Slováka v Belgicku je nedostatočná a že sa minister Ivan Korčok venuje viac Bielorusku ako tomuto prípadu. Strana chce, aby parlament prijal vyhlásenie k tomuto prípadu.