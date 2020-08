Manželka Jozefa Chovanca: Nesprávali sa k nemu ako k človeku

„Nesprávali sa k nemu ako k človeku, jeho život pre nich nemal žiadnu cenu. Celé sa to snažili zamiesť pod koberec. Mysleli si, že nebudem mať dosť peňazí ani energie, aby som to riešila. Ja som sa ale nevzdala,“ reagovala. Doteraz vraj nepadli žiadne obvinenia a celý prípad sa naťahuje.

Objasnila, že v osudný večer chcel ísť jej manžel domov s tým, že sa necítil dobre. „Užíval lieky na štítnu žľazu, ktorá mu kolísala. Denne sme spolu telefonovali, no nič nenasvedčovalo, že by s ním niečo nebolo v poriadku. To isté tvrdil jeho kamarát, ktorý ho odviezol na letisko. Neviem si predstaviť, čo sa mohlo stať, že upadol do stavu, v akom ho zachytila kamera,“ poznamenala.

Spolucestujúci podľa nej vypovedali, že jej muž nebol agresívny, skôr dezorientovaný – akoby nevedel, kde sa v danej chvíli nachádza. Potvrdila, že v minulosti mal jej manžel mierne psychické problémy, no nedosahovali fázu, akú sme videli v Belgicku. „Som presvedčená, že manžel zomrel už v policajnej cele a nie v nemocnici, kde ho potom previezli. Vyplýva to aj z odbornej analýzy, ktorú vypracoval belgický doktor Kris Permentier,“ doplnila.

VIDEO: Ako zomrel Slovák Jozef Chovanec v Belgicku (len pre silné povahy, nie je vhodné pre deti), nezostrihaná verzia. Pravda video sprístupňuje vo verejnom záujme, aby sa podobná situácia už nikdy nezopakovala. Video denníku poskytla manželka Jozefa Chovanca a jej právnici.