Záchranár Dobiáš o zásahu voči Jozefovi Chovancovi: Bolo to mučenie

„Videl som človeka, ako búcha hlavou o dvere až dokrvava. Je to príznak psychickej poruchy alebo ovplyvnenia alkoholom, prípadne drogami. Zdravý človek sa v takom rozsahu neporaní,“ komentoval pre Pravdu zábery s tým, že hneď mal byť privolaný lekár.

Dobiáš kritizuje, že po príchode do cely sa policajti snažili o nasadenie kovových a tiež plastových improvizovaných pút až desať minút. Podľa neho vyzerali, že to robia prvýkrát v živote.

„Keď už bol spútaný, jeden policajt mu vykrúcal zápästie do extrémnych a bolestivých polôh, načo dovtedy pokojne ležiaci človek začal, úplne pochopiteľne, bolestivo reagovať. Po jeho veľmi miernych obranných pohyboch mu jeden policajt pritlačil predlaktím krk, o pár sekúnd si kľakol celou svojou váhou na jeho hrudník. Absolútne neprípustné,“ vra­ví.

Dobiáš upozornil, že fyzicky obmedziť nepokojného človeka nevedia nielen belgickí, ale hoci aj americkí či naši policajti. Spomenul prípad, keď pred niekoľkými rokmi slovenskí policajti pri zákroku v krčme udusili podobným spôsobom vojaka vo výslužbe.

„Správne sa agresívny človek fyzicky obmedzuje, bez ohľadu na príčinu agresivity tak, že každú končatinu chytí a znehybní jeden policajt či záchranár. Piaty mu podá injekciu na upokojenie,“ vysvetlil.

Vzápätí sa vrátil k prípadu v Belgicku. „Istý čas boli v cele siedmi, dve policajtky sa smiali. Kľačali na ňom sedemnásť minút. Ku koncu sa muž začal vzpierať, ale to už bolo zrejme len vypätie posledných síl z nedostatku kyslíka počas dusenia a umierania,“ opisoval zábery.

„Prestal sa hýbať a chvíľu nato prišli záchranári. Jedna zo žien bez vyšetrenia a merania životných funkcií podala mužovi injekciu do svalu. Vyzeralo to, že nejaký liek podáva už mŕtvemu,“ hovorí Dobiáš. Poukázal na to, že podľa videa zomrel zadržaný asi 45 minút po tom, čo začal búchať hlavou do steny. Pripomenul, že záchranári mu merali a hľadali pulz tri minúty, čo by inak nemalo trvať dlhšie ako pätnásť sekúnd.

„Keď zistili, že ho už nemá, jeden muž začal, po otočení pacienta z brucha na chrbát, s oživovaním stláčaním hrudníka. Záchranárka stála vedľa a smiala sa. Mala dávať záchranné dychy, ale nerobila nič, nemala ani žiadne vybavenie,“ všimol si ďalší dôležitý fakt.

„Vyniesli ho mimo záberu kamery, mŕtveho, bez resuscitácie. Už som videl a zažil za 46 rokov praxe všeličo, som šokovaný. Toto je zabitie v priamom prenose, neposkytnutie pomoci profesionálnymi záchranármi a ešte aj hanobenie mŕtvoly,“ vraví Dobiáš. To, čo videl, nebol podľa neho zákonný zásah polície a zdravotnícka pomoc záchrannou službou. „Bolo to mučenie jedného bezmocného spútaného úbožiaka siedmimi policajtmi a dvomi záchranárkami,“ doplnil Dobiáš.

VIDEO: Ako zomrel Slovák Jozef Chovanec v Belgicku (len pre silné povahy, nie je vhodné pre deti), nezostrihaná verzia. Pravda video sprístupňuje vo verejnom záujme, aby sa podobná situácia už nikdy nezopakovala. Video denníku poskytla manželka Jozefa Chovanca a jej právnici.