Oslavy SNP rušili protestujúci. Kričali hanba na premiéra a prezidentku

„Nie je mojou vecou, či polícia zakročila, lebo ako organizátori na to nemáme právomoc, ale je to obrovská hanba,“ povedal. Zároveň spomenul, že v minulosti sa tam už nejaké protesty objavili. „Svojho času proti Ficovi, potom proti ďalším, ktorí práve vládli a teraz sa to zvrhlo na nechutnú frašku,“ hovorí Mičev.

Podľa neho sa takto správajú ľudia nemajúci žiadnu morálku. „Veď v prvej rade sedeli účastníci Povstania, kvôli nim sme tu boli, nie pre politikov. Oni to však celé postavili do svetla, že si tu robia politickú manifestáciu. Nech sa páči, nech si ju robia, kde chcú, ale sem to nepatrí,“ zopakoval s tým, že ostatní návštevníci sú inak disciplinovaní. Mnohí vraj chceli ísť do areálu, no pustiť mohli len tisíc účastníkov.

VIDEO: Minister Mikulec: Je to vizitka tých, čo pískali.

Minister vnútra Roman Mikulec (OľaNO) celú nepríjemnosť komentoval slovami, že žijeme v demokratickej spoločnosti a každý má právo prejaviť svoj názor. „Nevidím dôvod, aby sme my ako polícia voči takýmto ľuďom zakročili. Skôr oni by si mali uvedomiť, pri akej príležitosti a aké prejavy majú, akým spôsobom vyjadrujú úctu voči tomu, že sme sa sem prišli pokloniť tým, ktorí pred 76 rokmi obetovali to najcennejšie,“ hovorí Mikulec. „Toto je hanba na strane tých, ktorí takýmto spôsobom svoj názor, pri tejto príležitosti, vyjadrujú,“ doplnil.

VIDEO: Pamiatke hrdinov SNP sa poklonilo vedenie parlamentu a vlády.