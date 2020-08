Úrad vlády: Premiér sa zapojí do činnosti pandemickej komisie, ak to bude potrebné

Premiér Igor Matovič stúpajúce čísla nakazených novým vírusom SARS-CoV-2, ktoré sú vyššie ako na jar, nekomentuje. Úrad vlády hovorí, že premiér sa do činnosti Pandemickej komisie vlády SR zapojí, ak to bude potrebné. Úrad priamo neodpovedal na otázku, či premiér považuje súčasné opatrenia proti pandémii za dobre nastavené.

„Hlavnú úlohu v boji proti koronakríze na seba prebrala Pandemická komisia vlády SR, ktorá má dôveru predsedu vlády. V zmysle štatútu komisie predseda vlády nie je jej členom, ale na rokovaniach komisie sa zúčastňovať môže. V prípade, ak to bude potrebné, je predseda vlády pripravený sa do činnosti komisie intenzívne zapojiť,“ informoval agentúru SITA Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Premiér k ľuďom vracajúcim sa z nebezpečných krajín 19. augusta na sociálnej sieti poznamenal, že ochrana súkromia je dôležitá, ale v takejto situácii je ochrana zdravia a životov poctivých a nevinných ľudí tisíckrát dôležitejšia ako ochrana súkromia ľudí, ktorí pravidlá ignorujú a priamo ohrozujú iných, keď sa nenahlási na Úrade verejného zdravotníctva SR. Na tlačovej besede v ten istý deň sa tiež vyjadril, že za obdobie, keď sa snažil viesť boj proti koronakríze, „výsledky hovorili samé za seba“. Zároveň poznamenal, že teraz túto úlohu na seba dobrovoľne prevzala pandemická komisia.

Fakt, že sa teraz Matovič odmlčal, vníma politický analytik Ján Baránek tak, že premiérovi veľa popularity neprinieslo každodenné vystupovanie. „Má politický pud sebazáchovy. V tomto prípade je lepšie, keď je ticho. Preto to dal celé na plecia ministra zdravotníctva a pandemickej komisie. Ak si je vedomý toho, že tie jeho tlačovky, opatrenia, blackouty mu znižujú popularitu, tak si myslím, že to zatiaľ nechá na krízový štáb a ministra zdravotníctva,“ zhodnotil Baránek. Doplnil, že keby bol poradcom Matoviča, povedal by mu, nech je zatiaľ ticho a nechá konať pandemickú komisiu.

Premiér Matovič doteraz zdôrazňoval, že na Slovensku je najnižší počet úmrtí na COVID-19. „Keď sa zvýši počet úmrtí, má na koho zvaliť vinu, lebo teraz je mimo. To je politicko-marketinový ťah,“ uzavrel Baránek.