NÁZOR: Čo zostane po Matovičovi? Dvojnásobné platy alebo dlhy?

Krajiny, ktoré sa snažia dobehnúť bohaté štáty, sa skôr či neskôr ocitnú v bode, keď po výraznom raste začnú prešľapovať na mieste. Musia hľadať iné spôsoby, ako dať svojej ekonomike nový impulz. Buď to zvládnu, alebo môžu skončiť v takzvanej "pasci stredného príjmu", to znamená, že sa ľudia budú neustále pozerať bohatším na chrbát. Možno nie až tak zďaleka, ale predsa. Slovensko patrí ku kandidátom, ktorí v nej napokon môžu uviaznuť.

Pandémia koronavírusu, ktorá poznačila celú Európsku úniu, priniesla zároveň šancu naštartovať rast prostredníctvom fondu obnovy z Bruselu. Ide o miliardy eur. Vláda Igora Matoviča, ktorá nastupovala s teóriou „prázdnej špajze“, sa zrazu ocitla v situácii, keď je komora plná na prasknutie – stačí len do nej siahnuť.

Matovič sa môže hlboko zapísať do histórie Slovenska. Buď ako premiér, ktorý naštartoval jeho dlhodobú prosperitu, alebo ako človek, ktorý túto šancu premrhal. Ak použije európske peniaze rozumne, otvorí novú etapu rozvoja krajiny. Ak nie, naseká len dlhy.

Navyše, pri takomto balíku peňazí, musíte skĺbiť dlhodobé opatrenia s krátkodobými. Márne budete hovoriť ľuďom o „pasci stredného príjmu“, keď máte veľkú časť národa, ktorá sa ocitla v „pasci nízkeho príjmu“ – a tá je oveľa bolestnejšia. Časť ľudí jednoducho nebude čakať roky, kým sa ukáže, či vaše nápady boli skvelé alebo hlúpe. Potrebuje vidieť výsledky rýchlo. Vystaví vám účet hneď ako bude môcť, napríklad v najbližích voľbách.

Opatrenia, ktoré by nasmerovali Slovensko na rýchlejšiu koľaj, nemajú obvykle okamžitý účinok. Ak peniaze investujete napríklad do vzdelania, čo je nielenže potrebné, ale nevyhnutné, prejaví sa to po rokoch, ďaleko za horizontom niekoľkých volebných období. Fínsko, ktoré je premiantom v oblasti vzdelávania, pracovalo desiatky rokov, aby malo prémiové školstvo. Na druhej strane, kedysi bolo fínske školstvo niekde v úzadí, ale Fíni mali svetového lídra v oblasti telefónov, Nokiu. Dnes sú premiantom v školstve, ale už nemajú Nokiu. To nie je o školstve, je to poučenie o tom, že ani ostatní nespia a nečakajú, kým ich dobehnete.

Žijeme v globalizovanom otvorenom svete, kde každý súperí s každým. Kde Slovensko ako malý štát má podstatne menej možností ako veľké ekonomiky. Kde slovenská špička je menšia ako počet netopierov vo Wu-chane. Kde ochota tvrdo učiť sa a pracovať je podstatne nižšia ako povedzme v ázijských krajinách. Kde nájsť niečo, v čom majú ľudia na Slovensku väčšie predpoklady uspieť ako iní, je veľmi ťažké. A kde na to nikdy nebolo dostatok peňazí.

Ako príklad si môžeme vziať spanilú jazdu Andreja Kisku do Spojených štátov do centra technologických firiem v Silicon Valley pred niekoľkými rokmi. Okrem iného tam s veľkou pompou predstavil slovenské lietajúce auto. Malo byť ukážkou technologickej zdatnosti Slovákov. Očarilo v tom čase aj slovenskú vládu, ktorá poskytla dotáciu na jeho vývoj. Aká je situácia dnes? Otec vízie Štefan Klein je už preč, robí na inom vlastnom projekte, firma pokračovala vo vývoji, ale odkladala jeden termín uvedenia za druhým, borí sa s certifikáciou a keď aj verí, že to všetko zvládne a na aute napokon zarobí, podľa článku v týždenníku Trend Rozdiel medzi úspechom a koncom AeroMobilu je 15 miliónov eur. Výlet do Silicon Valley bol určite fajn. Peňazí je tam ako pliev. Dokonca aj auto stopro zaujalo. Výsledok vidíme po rokoch. Teda, zatiaľ nevidíme. Opäť je to poučenie, že mať veľké oči, najmä pri investíciách do vedy a výskumu, nie je namieste. Nakoniec väčšina start-upov, a nielen u nás, ale aj vo svete, nesníva o tom, že bude niekým ako Apple, ale že ich kúpi niekto ako Apple.

Čo s tým? Je ilúziou, že dokážeme presne odhadnúť, kam treba investovať peniaze. Čo však spraviť môžeme, je vybudovať zázemie pre inovatívne firmy, uľahčiť im podnikanie. V rovine právnej, v rovine technologickej. Ak žijeme v digitálnom svete, tak zdigitalizovať Slovensko. Ak chceme byť rýchli, potrebujeme rýchle siete. Napríklad o téme 5G sietí počujete viac od konšpirátorov než z oficiálnych úst. Jednou z možností, ako vyrovnávať rozdiely medzi ľuďmi s rôznymi príjmami, je poskytnúť im kvalitné verejné služby. Ako sa len počas pandémie koronavírusu osvedčil e-recept, ktorý si mohli ľudia aj bez návštevy lekára uplatniť v hociktorej lekárni, alebo tam niekoho poslať. A to bolo rečí a protestov, keď sa zavádzal…

Mikuláš Dzurinda kedysi sľúbil ľuďom dvojnásobné platy. Trvalo mu to dvojnásobne dlhý čas a štvornásobne dlhú dobu mu to otĺkali o hlavu. To je poučenie o tom, že aj so sľubmi treba narábať opatrne. Najhoršou cestou pre Slovensko by bolo, keby európske peniaze chcela koalícia minúť hlavne na splnenie prevolebných sľubov. Vo vede môže trvať dlho, kým zistíte, že ste sa vydali zlým smerom, pri sľuboch politikov sa to dá odhadnúť hneď.

