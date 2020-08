Nedeľa bude horúca, môže padnúť tohtoročný rekord

Leto sa blíži ku koncu a teplomer by mal ukazovať čoraz menej stupňov. Víkend však je ešte tridsiatkový, začiatok budúceho týždňa rozpačitý a september sa začne jesenným počasím.

Klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave vysvetľuje, že podľa dlhodobých charakteristík by sa už malo ochladzovať. No ešte v stredu najmä na západe Slovenska padali tridsiatky. Príkladom je bratislavské letisko, kde mali 32,2 stupňa. Vysoká je však aj priemerná denná teplota vzduchu. Na letisku v Bratislave dosiahla 24,1 stupňa, v Hurbanove 24,4, dlhodobý priemer však hovorí, že by nemala prekročiť dvadsiatku.

Hoci v piatok rekord nepadne, sobota a nedeľa budú ešte miestami tropické. Faško upozorňuje na vietor, ktorý bude silný a pripomenie, že sa leto strieda s jeseňou. Od západu sa na územie Slovenska priblíži zvlnené frontálne rozhranie, ktoré sa len veľmi pomaly bude presúvať na východ. Preto v pondelok a utorok bude na západe neprívetivé počasie, na východe bude horúco.

„Počasie sa ako prvé pokazí na juhozápade a západe Slovenska. Bude pršať, niekde môžu byť búrky. Na juhovýchode a východe pekné počasie vydrží najdlhšie, ale keď sa pôjde do školy, ochladí sa aj tam,“ podotýka Faško.

Kapitolu letných víkendov by zatiaľ neuzatváral. Skúsenosti z posledných rokov totiž hovoria, že aj v septembri by mohlo byť ešte tridsať stupňov. „Nie na severe, ale v najteplejších oblastiach na juhozápade Slovenska to nie je vylúčené,“ varuje s úsmevom.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že august bol daždivý. Od prvého do 26. augusta napríklad v Senici spadlo len 20 mm zrážok, na Myjave a v Prievidzi 28, v Jaslovských Bohuniach 34, Hurbanove 47 a v Oravskej Lesnej, kde mávajú dlhodobý priemer zrážok vysoký, zatiaľ len 38 mm. Oveľa viac pršalo v Gánoviach, kde v rovnakom období spadlo 126 mm zrážok, v Čadci 118, Telgárte 114, Švedlári 110 a v Žiharci 106 mm zrážok. Tam sa tohtoročný august zapíše medzi desiatku zrážkovo najbohatších augustov za ostatných 60 rokov.

Rovnako je tohtoročný august klamlivý v teplotách. Je pravdepodobné, že bude patriť k najteplejším augustom. „Maximálne denné teploty sú ďaleko za rekordnými hodnotami. Pre 28. august platí rekord z roku 1992, keď v Topoľčanoch namerali 38 stupňov. O deň neskôr v tom istom roku namerali rekordných 37,6 na bratislavskom letisku, pre 30. august platí rekord 36,8 z Čaklova v roku 2015 a pre posledný augustový deň opäť rekord z Čaklova spred piatich rokov – 37 stupňov,“ vyratúva klimatológ. No vysoké sú minimálne teploty vzduchu, ktoré ovplyvňujú celkový teplotný priemer.

Podľa Faška je zatiaľ historický najteplejší august z roku 1992, keď na meteorologickej stanici v Petržalke dosiahla priemerná mesačná teplota 26 stupňov. Teplý bol aj august v roku 2003 a potom nasleduje séria augustov z posledných šiestich rokov – 2015, 2017, 2018 a 2019. Zaradí sa k nim zrejme aj práve končiaci sa mesiac. Faško upozorňuje, že tohtoročný august môže byť v Hurbanove siedmym najteplejším od roku 1897.

VIDEO: Rozpálené Slovensko, teplota môže stúpnuť na 36 °C. SHMÚ varuje pred horúčavami Počas nedele treba na území Slovenska počítať s horúčavami, búrkami aj so silným vetrom na horách. Na svojom webe na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal preto výstrahy prvého a druhého stupňa. Výstraha prvého stupňa pred silnými búrkami platí až do nedeľného večera pre všetky kraje s výnimkou Košického. S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť od 20 do 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Meteorológovia nevylúčili možnosť padania krúp. Pre viaceré okresy na juhu Slovenska platí od 12.00 h výstraha druhého stupňa pre vysoké teploty. Tie môžu miestami dosiahnuť až 35 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ varuje SHMÚ, pričom dodáva, že pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká. V niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja platí od 16.00 h výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Ten nad pásmom lesa môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu. (TASR)

Nedeľa 30. augusta – Jasno až polojasno, miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Mimoriadne teplo. Nočné teploty +18 až +13, denné +30 až +35, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov.

Pondelok 31. augusta – Veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami prehánky, dážď, ojedinele búrky, aj intenzívne. Ochladenie. Nočné teploty +20 až +14, denné +19 až +25, na juhu a východe do 31 stupňov.

Utorok 1. septembra – Prevažne veľká oblačnosť a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Nočné teploty +18 až +12, denné +17 až +22, na juhu stredného Slovenska a na východe do +27 stupňov.

Streda 2. septembra – Prevažne veľká oblačnosť a miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočné teploty +15 až +9, denné +19 až +25 stupňov.

Zdroj: SHMÚ