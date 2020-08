Veteráni spomínajú na Povstanie s dojatím

VIDEO: Spomienky veteránov na obdobie Povstania.

„Povstanie je najkrajšou históriou našich novodobých dejín. Nechalo nám krásny odkaz, aby sme mohli žiť, študovať či pracovať v pokoji a mieri. Aby generácie, čo prídu po nás, nepoznali hrôzy vojny,“ hovorí deväťdesiatdvaročný hrdina Strmeň. Novodobým historikom odkazuje, že hodnoty, za ktoré s kamarátmi v Povstaní bojoval, platia dodnes.

Upozornil, že Slovensko oslobodila Červená armáda, rumunská armáda a 1. československý armádny zbor pod velením generála Ludvíka Svobodu. Na záver citoval práve Svobodu, ktorý na prvom výročí osláv 29. augusta 1945 priamo v Banskej Bystrici povedal: „Stojíme na pôde posvätenej krvou bojovníkov za slobodu. Tu sa bojovalo, tu v každej rodine chýba otec, syn alebo dcéra, ktorí padli v boji za našu slobodu. Česť a sláva všetkým, ktorí položili svoje životy, aby sme my žili v mieri.“

Podplukovník vo výslužbe Ján Marián Hronek (vľavo) prišiel do Banskej Bystrice z českej Břeclavi. Vladimír Strmeň (vpravo) na oslavách 76. výročia SNP v Banskej Bystrici. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Z českej Břeclavi prišiel na oslavy aj rodák od Uherského Hradišťa, podplukovník vo výslužbe, deväťdesiatročný Ján Marián Hronek. „V Banskej Bystrici som na oslavách prvýkrát. Vyvoláva to vo mne úžasné spomienky na rok 1944, keď vypuklo SNP. Najsilnejší moment z tej doby nosím stále vo svojich myšlienkach – obdivovali sme Slovákov, že povstali. To nebol len obdiv, ale priam úcta,“ povedal dojato.

Na Morave mali tiež odboj a práve to, čo sa dialo u nás, ich vraj posilnilo. „Pamätám si, že z našej dediny a okolia išlo veľa mladých chlapcov na pomoc Povstaniu. Samozrejme, nemohli zmeniť pomer síl povstalcov voči fašistickej armáde, ale určite to bolo, z morálneho hľadiska, aj pre vašich účastníkov povzbudením,“ mieni Hronek.

Sám bol v tom čase príslušníkom prvej československej partizánskej brigády, ktorej velil Slovák Ján Ušiak. „Výsadkári boli pod jeho vedením vysadení v Sklabini a mali vytvoriť partizánsky oddiel. Pár dní po vypuknutí SNP sa plánovali presunúť do Beskýd a tam rozvinúť partizánsky boj. Zámerom bolo čo najviac rozšíriť povstalecké územie zo Slovenska až na Moravu, čo by určite malo obrovský vojenský význam,“ vysvetlil veterán.

Vzápätí vyslovil spomienku, ktorá stojí za pozornosť. Bolo to na sklonku vojny, na prelome marca a apríla, keď v partizánskej jednotke uvažovali, kedy konečne príde mier. Jeden muž z Valašska zrazu vo svojom nárečí predniesol silné želanie. „Chlapi, može sa stať, že sa svobody nedožijeme. Kdyby sa to stalo, mám jedno přání – aby lidi o nás vědeli, že sme tu byli, proč sme tu byli, co sme dělali a aby nás za to měli aspoň trošku rádi tak, jak my milujeme svou vlast,“ uzavrel Hronek s tým, že k tomu niet čo dodať.

