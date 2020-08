Lučanský pri odchode: Vláda politizuje políciu, ale život pokračuje

Jeho predchodca bol vo funkcii viac ako šesť rokov, on odchádza len po niečo viac ako dvoch. V pondelok zanecháva generál Milan Lučanský s funkciou policajného prezidenta, už druhýkrát, aj prácu v zbore. Hovorí, že tak ako pred desiatimi rokmi, odchádza lebo nevyhovuje politikom. Vtedy to považoval za špinavosť, teraz vyhodnotil rastúci tlak vládnych politikov po políciu ako čas na zmenu.

VIDEO: Milan Lučanský bol 24. júna 2020 hosťom Zuzany Martinákovej v relácii Ide o pravdu. Už vtedy hovoril, čo mu prekážalo v práci a čo môže ovplyvniť jeho rozhodnutie o zotrvaní či odchode z polície.

V rozhovore pre denník Pravda Milan Lučanský približuje rozhovory s ministrom vnútra Romanom Mikulcom, pochvaľuje si celkový posun polície vo vyšetrovaní kriminality a hovorí najmä o pozitívnych ohlasoch na prácu policajtov. Svoj najväčší prínos ale vidí v upokojení vyhrotenej situácie v období po vražde novinára s partnerkou a svojmu budúcemu nasledovníkovi v čele polície, ako aj všetkým policajtom praje trpezlivosť, pevné nervy a odvahu, aby sa za svoje rozhodnutia nemuseli neskôr hanbiť.

S akými pocitmi odchádzate z funkcie prezidenta policajného zboru?

Odchádzam plný spomienok. Negatívne veci som vytlačil z hlavy a snažím sa vybrať si vždy to pozitívne zo situácie. Teším sa, že budem mať po 30 rokoch čas na veci, ktoré som zanedbával. Bol sa so mnou rozlúčiť český policajný prezident, máme priateľsky vzťah. Vtedy som si uvedomil, že mi bude za mnohými ľuďmi smutno, ale ozajstný kamarát so mnou zostane v kontakte aj v civile.

Keď ma vyhodili prvýkrát zo zboru, minister vnútra bol Daniel Lipšic a prezident polície Jaroslav Spišiak, bol som plný hnevu a frustrácie. Jednoducho som to nečakal, mal som výborné pracovné výsledky, bolo to bezdôvodné a čisto len špinavosť. Teraz bolo rozhodnutie moje vlastné, aj keď pod určitým tlakom. Je dôležité vedieť vyhodnotiť, kedy je čas na zmenu. Cítim vnútorný pokoj, život pokračuje ďalej.

Pri oznámení svojho odchodu ste medzi dôvodmi zdôrazňovali zvyšujúcu sa politizáciu zboru, trváte na tom aj dnes?

Na tom trvá vládna garnitúra, ja sa tomu môžem iba prizerať.

Čím si vysvetľujete nedôveru ministra vnútra Romana Mikulca voči vašej osobe?

Nemyslím si, že by mi nedôveroval. Máme korektné vzťahy, jednoducho je nastavenie také aké je. Ak mám byť úprimný, naše rozhovory medzi štyrmi očami neboli nikdy vyhrotené tak ako to vyzeralo mediálne. Len máme rozdielne názory na ďalší chod polície.

Dal vám minister ešte pred letom nejakú podmienku pre vaše zotrvanie vo funkcii, alebo ste vedeli, že jeho jediným cieľom je vymeniť vás?

Boli to rozhovory medzi štyrmi očami a tak to aj zostane.

Čo by ste vyzdvihli ako svoj vlastný najväčší prínos?

Najväčší prínos vnímam najmä v upokojení celej situácie vo vyhrotenom období po vražde novinára a jeho partnerky. Podarili sa nám posuny nielen vo vyšetrovaní, ale rozbehli sme kontrolné mechanizmy pri lustrovaní policajtmi v databázach. Bol by som veľmi sklamaný, keby sa opakovala situácia, kedy boli zneužité policajné databázy na nesprávne účely. Popasovali sme sa s prvou vlnou ochorenia COVID–19. Bolo toho veľa, kopec dielikov, ktoré zapadli do jedného veľkého celku a posunu vpred. Mal som pripravené ešte mnohé ďalšie vízie, ako by mohol policajný zbor napredovať. To jediné ma mrzí, že toto sa mi nepodarilo pre krátkosť času dotiahnuť.

Aj vy ste pri nástupe do funkcie hovorili o snahe zvýšiť dôveru verejnosti voči polícii. Ako hodnotíte naplnenie tohto svojho cieľa? Je dnes policajné vyšetrovanie nezávislé od politikov či iných záujmových skupín?

Sám za seba môžem povedať, že nikdy som politické tlaky nepociťoval, ani nezažil. Kto ma pozná, vie, že to na mňa absolútne neplatí. Tak som pristupoval aj vo funkcii prezidenta PZ, každý je zodpovedný za svoje činy a má rozviazané ruky natoľko, ako mu to zákon dovoľuje. Sú ľudia, ktorí budú vždy nespokojní, ale ja mám veľa pozitívnych ohlasov na prácu a výkon policajtov. Je nás však 22-tisíc, nemôžeme očakávať, že sa nestane chyba. Držím sa motta: Kto robí, robí aj chyby. Ak sú neúmyselné, tak sa viem aj k zjednaniu nápravy podľa toho postaviť. Som pyšný na každého policajta, ktorý si svoju prácu odvádza podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a v súlade so zákonom. Každý musí myslieť na to, že ráno sa pri holení potrebuje na seba pozrieť do zrkadla.

Ľutujete, že sa vám niečo nepodarilo?

Áno, mal som ešte mnohé predstavy, čo treba dotiahnuť v zbore. Nezhodujú sa však moje nápady s vedením ministerstva vnútra. Som veľmi zvedavý na reorganizáciu polície.

Avizovali ste tiež, že spolu s vami môžu odísť aj ďalší policajní funkcionári. Budú podľa vašich aktuálnych informácií naozaj viacerí odchádzať?

Mám informácie, chodia za mnou ľudia, pýtajú sa ma, čo majú robiť. Nechcem im však radiť v takom dôležitom životnom rozhodnutí, je to každého osobná vec. Bol by som však nerád, keby bol veľký odliv policajtov, mohlo by to mať fatálne následky. Snažím sa im skôr povedať, aby vydržali. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že im zdvihnem telefón a keď budú potrebovať poradiť, tak rád poradím.

Akú radu či odporúčanie by ste zanechali svojmu nasledovníkovi vo funkcii?

Prajem mu pevné nervy, odvahu, trpezlivosť a aby urobil rozhodnutia, za ktoré sa nebude musieť v budúcnosti hanbiť.

