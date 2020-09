Vydavateľ denníka Pravda mení vedenie

Vydavateľstvo P E R E X, a. s. a jeho akcionár OUR MEDIA SK k 1. 9. 2020 prichádza so zmenou vedenia oboch spoločností.

Novým predsedom predstavenstva P E R E X, a. s. a zároveň aj OUR MEDIA SK sa stáva Ján Svoboda, ktorý bol doteraz konateľom oboch spoločností.

Na pozíciu člena predstavenstva P E R E X, a. s. zodpovedného za oblasť obchodu, marketingu, výroby a distribúcie nastupuje Ladislav Ollé. Zároveň sa stáva aj členom predstavenstva OUR MEDIA SK.

Šéfredaktorom ostáva Jakub Prokeš, ktorý redakciu vedie od 1. júla 2019. V Pravde pôsobí od roku 1992, z toho vyše pätnásť rokov na poste zástupca šéfredaktora.

Z postu výkonnej riaditeľky OUR MEDIA SK odchádza Oľga Dúbravská. Po 19 rokoch odchádza z pozície generálnej riaditeľky a členky predstavenstva P E R E X, a. s. Emília Fullová. Zmena nastala aj na pozícii obchodnej riaditeľky, kde končí Ika Zlatošová.

„Vydavateľstvo P E R E X, a. s. prešlo za posledný rok komplexnou reštrukturali­záciou, zefektívnili sme procesy v riadení spoločnosti, prijali úsporné opatrenia a naštartovali nové projekty, aby sme boli moderným vydavateľským domom. Som rád, že práve v roku, keď oslavujeme 100. výročie od prvého vydania denníka Pravda, sme po dekáde dostali vydavateľstvo do čiernych čísiel. Motivuje nás to k ďalšej práci a vďaka patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na zmenách,“ povedal Ján Svoboda, konateľ spoločnosti OUR MEDIA SK.

„Aktuálne sa sústredíme na kľúčové produkty, niektoré projekty sme prehodnotili a rozhodli sa ich predať (Parlamentné listy a Avízo), na druhej strane pripravujeme nové formáty,“ doplnil Svoboda.

P E R E X, a. s. vydáva denník Pravda, ktorý je dlhodobo najčítanejším a najpredávanejším mienkotvorným denníkom na Slovensku. Portál pravda.sk sa pravidelne umiestňuje na top pozíciách slovenského internetu. Okrem toho do portfólia vydavateľstva patrí najsledovanejší receptový portál na Slovensku varecha.sk, mediálny portál oserialoch.sk či web ahojmama.sk.

Kto je kto:

Ján Svoboda – zastupuje aktivity českého podnikateľa Iva Valentu (majiteľa OUR MEDIA SK) v oblasti médií a cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Okrem toho je viceprezidentom Zväzu cestovného ruchu Slovenska a prezidentom asociácie Heritage Hotels of Europe.

Ladislav Ollé – prichádza z vydavateľstva News and Media Holding, kde pôsobil ako obchodný riaditeľ. Skúsenosti z rovnakej pozície má aj z vydavateľstva MAFRA Slovakia či Zlatých stránok.