Vietor v Bratislave lámal stromy, meteorológovia hovoria o downburste

Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová upozornila na sociálnej sieti, že nedeľná búrka a silný vietor okrem smršti na nábreží či Kramároch polámala v meste viacero stromov, obmedzila premávku MHD a vyvrátila aj veľký strom na Špitálskej ulici. Škody po búrke odstraňujú aj v bratislavskom Novom Meste. Tunajší Ekopodnik eviduje viacero polámaných stromov, napríklad na Piešťanskej ulici. „Od rána sme v teréne a riešime to,“ skonštatoval podnik.

Starosta Ružinova Martin Chren tvrdí, že v mestskej časti sa na takéto počasie systémovo pripravujú, no aj napriek tomu v nedeľu padlo niekoľko stromov, dokonca aj zdravých. „V takom vetre stačí zhoda náhod spojená s plytkejším koreňovým systémom, a strom je vyvrátený. Budeme v intenzívnej starostlivosti o stromy pokračovať. A prosím aj vás počas silných búrok si dávajte na seba a na svojich blízkych väčší pozor, než ste možno doteraz boli zvyknutí. Búrky sú silnejšie aj riziká sú väčšie,“ vyzval verejnosť starosta.

Hasiči zasahovali v 80 prípadoch

V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovali hasiči včera a dnes v noci celkovo v 80 prípadoch. Prezídium Hasičského a záchranného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti. Až 39-krát to bolo v Bratislavskom kraji, v Trnavskom a Trenčianskom kraji boli hasiči vyslaní k 18 udalostiam, v Žilinskom kraji zasahovali 5-krát.

Mestské lesy v Bratislave evidujú po búrke spojenej so silným vetrom veľa vyvrátených a nestabilných stromov. „Všetci pracovníci údržby od rána pracujú na ich odstraňovaní a tieto práce budú pokračovať aj v najbližších dňoch. Prosíme preto návštevníkov o rešpektovanie ich výziev a nevstupovanie do ich pracovného priestoru,“ uviedla mestská organizácia na sociálnej sieti. Zároveň upozornila, že po silnom vetre môžu byť niektoré stromy či ich konáre nalomené alebo nestabilné a je zvýšené riziko ich pádu. „Zvážte prosím, či koniec prázdnin nestrávite s deťmi na bezpečnejšom mieste,“ vyzvali Mestské lesy v Bratislave.

Portál imeteo.sk informoval, že Bratislavou sa v nedeľu večer prehnala vlna búrok, ktorá priniesla silný nárazový vietor a prívalové zrážky. Radarová animácia i zábery z online kamier naznačili, že cez hlavné mesto sa prehnal tzv. downburst. „Downburst je intenzívny zostupný prúd vzduchu, ktorý po dotyku so zemským povrchom vyvolá divergentné prúdenie s ničivými účinkami. Divergentné znamená, že vzduch sa po dotyku so zemským povrchom rozteká do strán. Na zemi sa downburst prejavuje silným nárazovým vetrom a prívalovými zrážkami. V Bratislave nárazy vetra presahovali 60 kilometrov za hodinu a vietor lámal konáre a vyvrátil stromy,“ napísal portál.