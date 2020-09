ONLINE: Európske školy sa otvárajú, opatrenia sa sprísňujú

Deti sa v Európe opäť vracajú do škôl, ale za sprísnených opatrení. Návrat detí do škôl je potrebný aj podľa OSN.

7:00 Napriek rastúcemu počtu prípadov nákazy koronavírusom sa 1. septembra v mnohých európskych krajinách vrátia školáci do lavíc. Okrem peračníka a desiaty si budú musieť ale tentoraz pribaliť aj rúšku. Nové obmedzenie čaká aj cestovateľov. Svoje hranice uzatvára Maďarsko, Egypt bude vyžadovať negatívny test na koronavírus. Do školy sa vracajú napríklad aj žiaci v Česku, Francúzsku, Poľsku, Srbsku, Belgicku či na Ukrajine, v stredu pred tabuľu znovu zasadnú aj britskí či slovenskí školáci. Väčšinou ich budú čakať sprísnené hygienické opatrenia, na mnohých miestach budú musieť deti aspoň mimo triedy nosiť nasadené rúška. Napríklad vo Francúzsku a v Belgicku budú musieť mať zakrytý nos a ústa žiaci od jedenástich rokov veku. Po návrate detí do školských lavíc tento mesiac volal aj generálny tajomník OSN António Guterres a organizácia UNICEF, podľa ktorej aspoň tretina detí nemala po uzavretí škôl počas pandémie možnosť dištančnej výučby.

Všetky štáty sa pre nový školský rok zhodujú na kľúčových zásadách. Rodičia nemajú posielať dieťa do školy, keď má horúčku. Deti si majú častejšie umývať ruky, nepodávať si ich pri pozdrave či lúčení a zakrývať si pri kašľaní ústa rukávom alebo papierovou vreckovkou. V školách by sa tiež malo častejšie vetrať a dezinfikovať povrchy, ktorých sa deti často dotýkajú.

Zmeny čakajú tiež cestovateľov. Maďarsko najmenej na mesiac uzatvára hranice pre cudzincov, aby zabránilo šíreniu koronavírusu. Výnimku budú mať vojenské konvoje, humanitárny tranzit či obchodné alebo diplomatické cesty. Negatívny test na vírus SARS-CoV-2 žiada od turistov tiež Egypt.