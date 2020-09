Kňažko je rád, že si naňho konečne na Slovensku spomenuli

Budaj ocenenie, ktoré si preberie v utorok podvečer v priestoroch Bratislavského hradu, komenovať nechcel. „Samozrejme si to vážim, ale komentovať to nechcem. Nekomentoval som, ani keď sa v minulosti udeľovali alebo neudeľovali ceny, dovoľte mi aj v tomto prípade zostať bez komentára,“ povedal pre Pravdu Budaj.

Kňažko udalosť zatiaľ „neprežíva“. Myslím si, že v novembri a predtým dlhé mesiace som bol aktívny a niečo som spravil. Je to na tých, ktorí cenu odovzdávajú a nie na mne, aby som sa hodnotil,“ povedal Kňažko.

Dodal, že práve s Budajom boli aktívnejší než ostatní. „Budaj je spoluautorom kľúčového diela Bratislava/nahlas. Ja som podpísal petíciu žiadajúcu prepustenie politických väzňov. Hlavne som však odovzdal titul zaslúžilý umelec ešte v októbri 1989. To neurobil ešte nikto,“ zaspomínal si Kňažko. Podľa neho práve pre tieto udalosti nie je náhoda, že sú spolu s Budajom laureátmi štátnej ceny J. M. Hurbana.

Kňažko si váži každé ocenenie za dobrý skutok, na druhej strane má vlažný vzťah k oceneniam. „Konečne budem mať aj domáce vyznamenanie,“ priznal Kňažko s tým, že má české, dve francúzske a je rád, že aj doma si naňho konečne spomenuli.

Posťažoval sa však, že pri jeho nedávnych 75. narodeninách v českých médiách vysielali filmy a inscenácie, ktoré robil v Prahe. „Na Slovensku si akosi nespomenuli. Nevadí mi to, len konštatujem,“ pokračoval Kňažko s tým, že nevie, prečo je to tak. Dodal, že sa to netýka len jeho. „Je mi ľúto, že Slováci sú takí. Nie to, že nebola spomienka na mňa. Asi potrebujeme ešte trošku času,“ uzavrel Kňažko s tým, že to berie s nadhľadom.

VIDEO: Kollár vyznamenáva. Ocenil Krčméryho, Kňažka aj Budaja.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa rozhodol okrem Jána Budaja a Milana Kňažka oceniť aj profesora Vladimíra Krčméryho, gréckokatolíckeho biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorý v roku 1960 zahynul v leopoldovskom väzení, a rabín Romi Cohn, ktorý sa narodil v roku 1929, s rodinou musel utiecť pred fašizmom, bojoval s partizánmi a v apríli tohto roku podľahol koronavírusu.

Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana udeľuje predseda parlamente každoročne 1. septembra alebo iný deň, keď sa tak rozhodne. Oceňuje ňou občanov za ich mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti v Slovenskej republike.

Držiteľ ceny dostane aj finančnú odmenu vo výške 25-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej štatistickým úradom za predchádzajúci rok zaokrúhlený nahor na celé euro.