ONLINE: USA odmietajú spoločný projekt WHO pre vakcínu

USA sa nemienia zapojiť do projektu COVAX, ktorý iniciovala WHO a má zabezpečiť dve miliardy dávok vakcíny od niekoľkých výrobcov.

6:00 Americká vláda v utorok oznámila, že sa Spojené štáty nezapoja do medzinárodného projektu, ktorý má zabezpečiť prístup k vakcíne proti koronavírusu ľuďom vo väčšine krajín sveta. Washington to podľa agentúry AP zdôvodnil tým, že nechce byť tlačený do podobných iniciatív Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a ďalšími autoritami. Americký prezident Donald Trump opakovane prehlasuje, že WHO potrebuje reformu a že je pod vplyvom Číny. V júli Spojené štáty oficiálne potvrdili odchod zo Svetovej zdravotníckej organizácie.

Cieľom medzinárodného projektu COVAX, ktorý iniciovala Svetová zdravotnícka organizácia, je zabezpečiť do konca budúceho roka dve miliardy dávok vakcíny od niekoľkých potenciálnych výrobcov. Do projektu na financovanie a distribúciu vakcín sa už zapojilo vyše 170 krajín sveta. Vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2, ktorý lekári zaregistrovali prvýkrát na prelome roka, teraz vyvíja a testuje rad štátov, vrátane Indie, Británie, Ruska a Číny.

„Spojené štáty budú pokračovať v spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi s cieľom poraziť tento vírus, ale nenechajú si od multilaterálnych organizácií ovplyvnených skorumpovanou WHO a Čínou nič nútiť,“ uviedol hovorca Bieleho domu Judd Deere. „Náš prezident sa bude maximálne snažiť zabezpečiť, aby akákoľvek nová vakcína zodpovedala požiadavkám amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv na bezpečnosť a účinnosť, aby bola dôkladne otestovaná a zachraňovala životy,“ dodal.