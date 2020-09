Falošná správa, mlčiaci prokurátor. Smrť Slováka zametali pod koberec

Podľa šéfa Národnej rady Borisa Kollára (Sme rodina) v uznesení parlament vyjadrí znepokojenie a ľútosť nad touto udalosťou, odsúdi neprimeraný a hrubý postup belgickej polície. Podľa Kollára má slovenská vláda žiadať od belgickej strany riadne vyšetrenie prípadu, vyvodenie disciplinárnej a trestnoprávnej zodpovednosti.

Uznesenie na rokovanie predkladá Kollár spolu so všetkými podpredsedami – Jurajom Šeligom (Za ľudí), Milanom Laurenčíkom (SaS), Gáborom Grendelom (OĽaNO) a Petrom Pellegrinim (nezar.). Rokovať sa bude aj o uznesení, ktoré predkladá opozičná strana Smer.

Prezidentka Zuzana Čaputová už konanie belgickej polície odsúdila, Slovensko už prostredníctvom svojho oficiálneho zastúpenia v Bruseli odovzdalo belgickým orgánom verbálnu nótu, v ktorej žiada o bezodkladné, zodpovedné a dôrazné prešetrenie. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) zdôrazňuje, že slovenská diplomacia koná od začiatku kauzy. „Tlačíme, intervenujeme, ale konať musia belgické orgány,“ podčiarkol. Veľa podľa neho povedalo už samotné zverejnené video. „Počkajme, aký bude priebeh a dynamika vyšetrovania, a potom sa môžeme pozrieť, aké ďalšie prostriedky sú na našej strane,“ doplnil s tým, že podľa neho vyšetrovanie naberie úplne inú razanciu.

Pravda zverejnila nezostrihané video, ktoré zachytáva udalosti v letiskovej cele. Video denník získal od manželky Henriety Chovancovej a jej právnych zástupcov.

Video: Ako zomrel Slovák Jozef Chovanec v Belgicku. Toto je nezostrihaná verzia. Pravda video sprístupňuje vo verejnom záujme, aby sa podobná situácia už nikdy nezopakovala.

Chovanca na belgickom letisku 23. februára 2018 vyviedli z lietadla. Dôvodom malo byť jeho agresívne správanie k letuške. Podľa informácií Pravdy sa to stalo o 19.20. Podľa belgického denníka De Morgen ho polícia vyviedla z lietadla okolo 18.30. O hodinu neskôr mal prokurátor vyhlásiť, že pasažier potrebuje lekársku prehliadku. Podľa našich informácií mala letisková polícia kontaktovať pohotovostného lekára o 20.06.

Lekár prišiel tesne pred pol dvanástou v noci. Vo svojej výpovedi pred vyšetrovateľom doktor uviedol, že rozrušený muž mal rozšírené zreničky. Zároveň poukázal na jazykovú bariéru, a aj keď ho na záznamoch z cely nevidieť, tvrdí, že do nej vstúpil. Policajti mu povedali, že zadržaný je pravdepodobne pod vplyvom nejakej látky. Odvetil im, že to môžu zistiť jedine hospitalizáciou, no mal pocit, že pacient chce spať. Inak by vraj požadoval odvoz do nemocnice. Priznal, že urobil len vizuálne vyšetrenie, čo sa môže zdať povrchné, no jeho stanovisko by nezmenilo ani odmeranie krvného tlaku či srdcovej frekvencie.

Údaje, ktorými disponuje Pravda a belgické médiá, sa môžu líšiť. Spôsobené to môže byť zmenou výpovedí jednotlivých aktérov či prvotnou snahou zmariť vyšetrovanie celého incidentu.

Chovancová pre Pravdu povedala, že v Belgicku pošliapali všetky ľudské práva jej manžela. „Nesprávali sa k nemu ako k človeku, jeho život pre nich nemal žiadnu cenu. Celé sa to snažili zamiesť pod koberec. Mysleli si, že nebudem mať dosť peňazí ani energie, aby som to riešila. Ja som sa ale nevzdala,“ potvrdila Chovancová.

Poslanci belgického federálneho parlamentu z výborov pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť spochybnili zdôvodnenia najvyšších policajných a politických funkcionárov, že nemali dostatok informácií o prípade smrti Chovanca. Podľa ich slov ide o ďalšiu kauzu, ktorá vrhá zlé svetlo na belgické policajné sily.

Čo sa stalo v cele?

Chovanec mal noc stráviť v maličkej cele s posteľou. Podľa denníka De Morgen začal Chovanec búchať hlavou o dvere už o pol druhej. Službukonajúci policajti mu nariadili, aby išiel spať.

Videozáznam, ktorý má k dispozícii Pravda, zachytáva, ako 24. februára o 4.22 vstal a prišiel k dverám. Zakrátko začal búchať čelom do dverí. Neskôr si ľahol na zem, sadol na posteľ a mal viditeľnú triašku. Potom poskakoval po cele a opäť búchal hlavou o dvere. Na záberoch vidno, ako sa opiera o stenu, tvár zatečená krvou, oči zatvorené.

Niekedy v tom čase mal jeden z policajtov povedať, že „musia ísť dnu, ináč budú vynášať mŕtvolu“, píše De Morgen.

Belgickí policajti Chovanca spacifikovali, ruky znehybnili putami za chrbtom, rovnako aj nohy. Na posteli ležal dolu tvárou, hlavu mu prikrývali modrou prikrývkou, jeden z policajtov kľačal Chovancovi na hrudníku. Podľa belgického denníka preto, lebo „zaujal útočnú polohu“. Ďalší policajti ho pichali obuškom, jedna zo zasahujúcich žien zahajlovala. De Morgen píše, že 22-ročná žena si myslela, že ide o Nemca, lebo nerozumela flámčine, ktorou sa Chovanec snažil hovoriť. Jej nacistické gesto malo pripomenúť filmovú scénu, kde sa francúzsky herec Louis de Funés snaží napodobniť Hitlera.

Zdravotníci, ktorých podľa záznamov privolali o 4.38, vstupujú do cely štyri minúty po piatej. Video ukazuje, ako sestrička mužovi hneď pichá injekciu. O necelé dve minúty tam vstupuje aj lekárka, pacientovi dávajú z hlavy dole deku. Už sa nehýbe. Snažia sa mu nahmatať pulz, prevrátia ho na chrbát a jeden zo záchranárov začína s masážou srdca. Lekárka, ktorú možno spoznať podľa stetoskopu, sa pritom smeje a dvíha hore ruky. Neskôr muža, bez známok života, zložili z postele a vyniesli z cely, ktorá zostáva deväť minút po piatej prázdna.

Podľa výpovedí, ktoré má k dispozícii Pravda a uvádza to aj De Morgen, mala členka zdravotného tímu povedať: „Dáme mu niečo. V žiadnom prípade to nebude veľká strata, ak ho stratíme.“

Podľa výpovedí ďalších zasahujúcich záchranárov mali padnúť slová aj o príprave krvavničiek – podľa vône krvi a telesných tekutín, ktoré zacítili, keď vstúpili do cely.

De Morgen cituje súdneho lekára Francoisa Beauthiera, podľa ktorého Chovanec zomrel o 5.03 a príčinou smrti je udusenie. Oficiálna verzia však hovorí, že sa Chovanca podarilo oživiť, previezť do nemocnice, kde upadol do kómy a zomrel 27. februára 2018.

Dve policajné správy

Denník De Morgen podrobne sledoval utorňajšie vypočúvanie bývalého ministra vnútra a súčasného flámskeho premiéra Jana Jambona, bývalej šéfky belgickej polície a šéfky Europolu Catherine De Bolleovej, ako aj súčasného šéfa federálnej polície Marca De Mesmaekera.

Poslanci požadujú konkrétnejšie objasnenia o prípade vrátane informácií o tom, ako vznikla prvá policajná správa, v ktorej nie sú zábery s policajným zákrokom proti Chovancovi, kto mal o týchto záberoch vedieť a prečo nebol spustený „poplach“, že došlo k vážnemu incidentu, skôr ako sa k týmto záberom po dva a pol roku dostali médiá.

Stefaan Van Hecke zo strany flámskych zelených (Groen) priznal, že má podozrenie, že zo strany úradov došlo k pokusom zamiesť tento prípad pod koberec. „To poškodzuje obraz našej polície. Zdá sa, akoby sme začali konať iba po úniku videozáberov,“ uviedol.

Tim Vandenput z flámskej liberálnej strany Open Vld upozornil, že v posledných dňoch sa v súdnom spise objavilo veľa nových faktov. Týkajú sa falošnej nekompletnej policajnej správy, prokurátora, ktorý videl sporné zábery zo zásahu polície, ale nikoho neinformoval, či slov zasahujúcej zdravotnej sestry, ktorá tvrdí, že strata muža zadržaného v cele nebude „žiadnou stratou“. Vandenput tiež spochybnil vyjadrenie exministra Jambona, že pri vyšetrovaní prípadu nezasvietilo žiadne poplašné svetlo. „Alarm, samozrejme, spočíva v tom, že muž po policajnej akcii skončil v kóme a o tri dni nato zomrel,“ zhodnotil situáciu liberálny poslanec.