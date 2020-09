Tresty za týranie zvierat by sa mali sprísniť

Týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o zviera by sa mohli trestať prísnejšie. Novelou trestného zákona by sa mohla sprísniť trestná sadzba z dvoch rokov na šesť mesiacov až tri roky. Tieto skutky by po novom mohli byť zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu. Navrhuje sa aj nová skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat. Vláda na svojom stredajšom rokovaní vyjadrila súhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR.