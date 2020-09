Kollár otvoril mimoriadnu schôdzu NR SR k viacerým vetovaným zákonom

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) otvoril mimoriadnu schôdzu parlamentu. Poslanci sa majú venovať zákonom, ktoré vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zákonodarcovia by sa mali venovať novele zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Hlava štátu avizovala, že ak parlament prelomí jej veto, chce sa obrátiť na Ústavný súd SR. Okrem toho čakajú plénum dva návrhy uznesenia NRSR k úmrtiu občana SR Jozefa Chovanca v Belgicku. V úvode schôdze si ho uctili minútou ticha.

Novela navrhuje zmeny v podmienkach výberu a odvolania generálneho i špeciálneho prokurátora. O funkciu šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR by sa mohli podľa úpravy uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozšíriť by sa mohol okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Špeciálnym prokurátorom by sa už nemusel stať len prokurátor GP.

Okrem toho čaká poslancov rovnako vetovaná novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR mala úprava umožniť získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v „červených“ krajinách. Druhou vetovanou je novela zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Upravuje spôsob a dôvody odvolávania osôb z týchto funkcií.

Dva návrhy uznesenia k úmrtiu slovenského občana v Belgicku predložili do parlamentu opoziční poslanci zo Smeru, a tiež vedenie NRSR vrátane jej predsedu a podpredsedov. Kollár už avizoval zlúčenú diskusiu k návrhom.